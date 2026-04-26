Președintele Israelului refuză să-l ierte pe Netanyahu, în ciuda presiunilor externe

Președintele Israelului nu intenționează să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu în dosarul de corupție, potrivit unor surse citate de presa internațională.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
26 apr. 2026, 14:13, Știri externe

Președintele Israelului, Isaac Herzog, nu are în plan să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu în dosarul de corupție în care este implicat, potrivit unei relatări publicate de The New York Times, care citează doi oficiali israelieni de rang înalt.

Decizia vine în contextul unor presiuni puternice din partea Statelor Unite pentru acordarea unei astfel de măsuri. Cu toate acestea, una dintre surse susține că Herzog continuă să-l sprijine pe Netanyahu, considerând că există și alte opțiuni care pot fi luate în calcul.

Potrivit acelorași informații, președintele israelian, care își concentrează mandatul pe promovarea unității, ar prefera inițierea unui proces de mediere care să ducă la o eventuală înțelegere de recunoaștere a vinovăției.

Trump a făcut presiuni asupra lui Herzog

Președintele american a făcut presiuni puternice asupra lui Herzog pentru a acorda grațierea și a numit refuzul său „rușinos” și l-a catalogat drept „un tip slab și jalnic” pentru că a refuzat.

Israelul este profund divizat în această privință. Sondajele arată că aproximativ jumătate dintre israelieni se opun unei grațieri. Opiniile sunt împărțite, în mare, pe criterii politice, conservatorii fiind mai favorabili premierului.

Herzog este pe deplin conștient că atmosfera din țară este tensionată, au declarat oficialii, din cauza războaielor din Gaza, Iran și Liban, dar și pentru că alegerile naționale sunt programate în următoarele șase luni.

Deși rolul președintelui în Israel este în mare parte ceremonial, una dintre puținele sale atribuții este acordarea grațierilor. O decizie într-un sens sau altul ar avea un impact major și ar defini atât moștenirea sa, cât și pe cea a lui Netanyahu, precum și direcția viitoare a țării.

Oficialii care au vorbit despre planurile lui Herzog au refuzat să ofere detalii privind posibilele contururi ale unui acord, în acest moment, înainte ca părțile să accepte chiar și ideea medierii.

Un acord de recunoaștere a vinovăției implică, de regulă, admiterea faptelor de către inculpat și aplicarea unei sancțiuni. Experți juridici israelieni au declarat că un astfel de acord ar trebui condiționat de demisia lui Netanyahu din funcția publică. Netanyahu nu a arătat până acum nicio intenție de a recunoaște vreo faptă sau de a se retrage din viața politică.

„Netanyahu știe că opțiunea unui acord de recunoaștere a vinovăției este mereu disponibilă pentru el. Admiterea vinovăției, exprimarea regretului și acceptarea retragerii – sau a neparticipării la viitoare alegeri – ar reprezenta esența unui astfel de acord”, a declarat Yohanan Plesner, președintele Institutului Israelian pentru Democrație, un centru independent de cercetare cu sediul la Ierusalim. „Dacă se renunță la o pedeapsă cu închisoarea, acesta este minimul care ar trebui cerut.”

