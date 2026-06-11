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Președintele Israelului vine la Iași pentru comemorarea Pogromului din 1941

Președintele Israelului, Isaac Herzog, va participa la Marșul Vieții de la Iași, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor Pogromului din iunie 1941, a anunțat Primăria Municipiului Iași.
Președintele Israelului vine la Iași pentru comemorarea Pogromului din 1941
Președintele Israelului, Isaac Herzog. Sursa foto: Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
11 iun. 2026, 17:42, Politic
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Manifestarea va avea loc duminică, 28 iunie 2026, de la ora 9:30, la Cimitirul Evreiesc din Păcurari.

Evenimentul marchează 85 de ani de la Pogromul de la Iași și a ajuns la a XII-a ediție. Seria de manifestări este programată în perioada 27 – 29 iunie 2026 și este organizată de Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iași.

Președintele Israelului, prezent la comemorare

Primăria Iași a transmis că ediția din acest an va fi „onorată de prezența Excelenței Sale, domnul Isaac Herzog, Președintele Statului Israel”.

Marșul Vieții a fost inițiat de rabinul Josef Wasserman din Israel, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România.

Potrivit Primăriei, Iașiul a fost printre primele orașe din România în care s-a stabilit comunitatea evreiască, aceasta având o contribuție importantă la dezvoltarea comerțului, artelor, medicinei, științelor și patrimoniului arhitectural.

Instituția amintește că primul teatru idiș din lume, „Pomul verde”, a funcționat la Iași, în zona actualului Parc al Teatrului.

Primăria Iași a afirmat că Marșul Vieții reprezintă „un moment de asumare a trecutului”, dar și o reafirmare a valorilor unei societăți democratice: respectul pentru demnitatea umană, toleranța, dialogul și respingerea urii și discriminării.

„Totodată, evenimentul constituie un prilej de a privi cu încredere spre un viitor construit pe respect reciproc, înțelegere și solidaritate”, a subliniat Primăria Municipiului Iași.

Pogromul de la Iaşi a avut loc în al Doilea Război Mondial, între 27 și 30 iunie 1941, și a fost unul dintre cele mai mari masacre antisemite din România. Peste 13.000 de evrei au fost uciși în oraș sau au murit în „trenurile morții”, după ce au fost deportați în condiții cumplite.

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