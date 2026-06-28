Președintele Israelului, Isaac Herzog, la comemorarea Pogromului de la Iași: „Antisemitismul își arată din nou chipul urât”

Evenimentul a avut loc în cadrul „Marșului Vieții”, organizat de Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iași.

În discursul susținut la Iași, Isaac Herzog a avertizat că antisemitismul este din nou în creștere în Europa și în alte părți ale lumii.

„Este cu atât mai alarmant că, în prea multe locuri din Europa și prin influența sinistră a unui imperiu al răului care răspândește ură, antisemitismul își arată din nou chipul urât”, a declarat președintele Israelului.

Herzog a spus că „infrastructura morală” construită de omenire după Holocaust este mai slăbită decât oricând în ultimii 80 de ani.

„Acesta este un pericol pentru evrei și este un pericol pentru toți oamenii de bună-credință. Prin urmare, este responsabilitatea noastră comună să recunoaștem și să numim acest pericol, să îmbrățișăm în mod activ chemarea morală pe care o invocă și să îl combatem cu înverșunare”, a afirmat el.

În discursul său, preşedintele Isaac Herzog, a spus că „evreii din România au avut un rol esenţial în întemeierea şi dezvoltarea Statului Israel şi reprezintă până astăzi o punte vie între România şi poporul evreu”.

Președintele Israelului se află în România într-o vizită oficială, iar luni va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Pogromul de la Iaşi a avut loc în al Doilea Război Mondial, între 27 și 30 iunie 1941, și a fost unul dintre cele mai mari masacre antisemite din România. Peste 13.000 de evrei au fost uciși în oraș sau au murit în „trenurile morții”, după ce au fost deportați în condiții cumplite.