Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, a cerut dezarmarea Hamas

Cei doi au discutat despre cooperare în domenii de interes comun, precum tehnologie, inteligență artificială, securitate, cultură, dar și turism.

„Domnule președinte, Israel și România se întâlnesc astăzi ca două democrații puternice, vibrante, legate între ele de valori împărtășite, profund, de 70 de ani de legături diplomatice. Așa cum bine ați menționat, mii de israelieni de origine română servesc drept o punte vie între popoarele noastre. Am discutat cum să aprofundăm cooperarea noastră în multe domenii de interes comun, inclusiv tehnologie, inovație, inteligență artificială, securitate, agricultură, cultură, turism și mult mai multe”, a declarat Isaac Herzog, președintele Israelului la București.

În aceste zile, președintele Israelului, Isaac Herzog s-a aflat în vizită oficială în România. Acesta a asistat și la comemorarea Pogromului de la Iași, eveniment de o importanță însemnată pentru comunitatea evreiască din România.

Acesta a vorbit și despre situația din Orientul Mijlociu, salutând memorandumul de încredere semnat cu Libanul.

„Căutăm pacea cu Libanul, liberi de șantajul lui iranian și mă bucur foarte mult de existența memorandumului de înțelegere semnat de Israel și cu Libanul, care pune bazele unei asemenea păci. Comunitatea internațională trebuie să sprijine acest lucru și să ajute Libanul să își revină economic și să își revină ca stabilitate și să sprijine astfel și securitatea Israelului”, a declarat Herzog.

Președintele Israelului cere dezarmarea Hamas

Acesta a vorbit și despre conflictele cu rebelii Houthi, gruparea Hamas, dar și Hezbollah. Aflat la București, Herzog a susținut că Israelul caută pacea cu Siria, dar și în Gaza, afirmând că își dorește ceea ce el a numit „un nou capitol” și spunând că poporul din Gaza, „merită un viitor mai bun”.

Herzog susține că pacea nu se poate îndeplini „decât cu aplicarea de plină a rezoluțiilor de 2008-2003 a Consiliului de Securitate și trebuie să înceapă cu dezarmarea imediată a Hamasului în conformitate cu acea rezoluție”.

Reamintim că în cadrul războiului din Gaza și Cisiordania, acolo unde, în ciuda acordului de Pace, presiunile Israelului asupra populației continuă, prin controale militare, dar și atacuri asupra populației.

Herzog a transmis și un mesaj pentru cei care critică acțiunile Israelului din Gaza.

„Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israelul, angajați-vă în dialogul din Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună”, a declarat Herzog.

Potrivit ultimelor date publicate de Agenția ONU de Ajutoare de Ajutoare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), din 7 octombrie 2023 și până în 21 iunie 2026 peste 73,035 de palestinieni din Gaza au fost uciși, iar alți 173,368 au fost răniți.