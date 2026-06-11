Jurnalistă franceză de la un cunoscut post internațional, expulzată din Israel

Ajunsă, miercuri, pe Aeroportul Internațional „Ben Gurion” din TelAviv, jurnalista franceză a fost expulzată, joi dimineață, plecând cu avionul spre Paris. Ei nu i s-a permis intrarea în țară și a fost nevoită să petreacă o noapte în aeroport, relatează France 24.

Expulzarea ei a fost anunțată de Amichai Chikli, ministrul israelian pentru Diaspora și Combaterea Antisemitismului.

Froussard „dorea să se întoarcă și să lucreze în Israel pe termen lung” și a fost „expulzată în această dimineață și urcat într-un avion spre Franța” la recomandarea ministerului, a declarat Chikli.

Ministerul a acuzat că jurnalista ar susține grupul militant Hamas. Cu toate acestea, retorica legată de așa-zisa suținere Hamas este des aplicată de Israel pentru a contracara orice fel de critici despre războiul din Gaza și Cisiordania.

Deși un armistițiu este în vigoare, atacuri sporadice ale Armatei Israelului în Cisiordania încă continuă, acolo unde jurnalista RFI urma să ajungă.

Potrivit cunoscutului post francez, jurnalista deținea autorizația necesară de călătorie și solicitase și o viză de presă pentru a lucra în Cisiordania.

„Autoritățile israeliene nu au furnizat RFI nicio justificare pentru această decizie”, se arară într-un comunicat publicat de RFI.

Conducerea postului francez îi acordă sprijin complet jurnalistei franceze și protestează față de „această expulzare, care constituie o obstrucționare a libertății presei și survine într-o perioadă în care jurnaliștii se confruntă cu dificultăți tot mai mari în relatarea evenimentelor curente din regiune”, se arară în comunicatul publicat de RFI.

Nu este prima jurnalistă căreia i s-a refuzat intrarea în țară

În ultimele luni, Israelul a refuzat intrarea în țară sau a expulzat o serie de jurnaliști, dar și activiști străini pe fondul criticilor aduse războiului din Gaza și a sprijinului acordat de companiile ce boicotează și sancționează Israelul din cauza agresiunii continue.

Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni a condamnat decizia de a o expulza pe jurnalista franceză și de a-i interzice intrarea pe teritoriul palestinian ocupat în timp ce își îndeplinea atribuțiile jurnalistice, relatează WAFA.

Într-un comunicat, sindicatul a acuzat că măsura face parte dintr-o „politică sistematică” ce vizează presa internațională, dar și locală, „având ca scop restricționarea acoperirii (n.r. – jurnalistice) a evenimentelor, și împiedicarea documentării evoluțiilor din Fâșia Gaza și Cisiordania, dar și Ierusalimul de Est ocupat”.

Atacurile în Cisiordania continuă

În cadrul celui mai recent atac, din Cisiordania, soldații israelieni au deschis focul asupra unor civili palestinieni care se aflau în mașină aproape de punctul de control militar Awarta.

Mașina a fost confiscată de soldații israelieni, iar din fericire, civilii nu au fost răniți și au fost ulterior eliberați, relatează agenția palestiniană de presă WAFA, citând surse juridice.

Tot joi, forțele israeliene au intrat cu buldozerele, distrugând mai multe structuri ale comunității Arab al-Tarifat, și au emis și alte notificări ce vizează proprietățile palestinienilor din zonă.

Acțiunile îi vizează pe palestinienii din Valea Iordanului și cauzează prejudicii directe familiilor locale și crescătorilor de animale, agravându-le și mai mult condițiile de viață, potrivit organizației Al-Baidar pentru drepturile comunității beduine, citată de WAFA.