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O mamă cu patru copii a primit o nouă șansă la viață. Trei transplanturi reușite la Iași

O femeie de 36 de ani, mamă a patru copii, un bărbat care făcea dializă de aproape 10 ani și o altă pacientă cu risc imunologic ridicat au primit o nouă șansă la viață, după transplanturi efectuate în weekend la Iași.
O mamă cu patru copii a primit o nouă șansă la viață. Trei transplanturi reușite la Iași
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
03 aug. 2026, 16:59, Social
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Toate cele trei transplanturi au fost făcute în weekend în spitale din Iași, potrivit Agenției Naționale de Transplant, care citează TVR Iași.

Prelevarea de organe s-a făcut de la un bărbat de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală, pentru care familia și-a dat acordul.

„Donatorul, un bărbat în vârstă de 54 de ani, cu encefalopatie post-anoxică, post-resuscitare de la care s-au prelevat ficatul și rinichii și cele două cornee. Ficatul a fost transplantat în cursul dimineții unei paciente de 36 de ani cu ciroză hepatică toxică, mamă a patru copii”, a spus Raluca Neagu Movilă, coordonatoarea Centrului Regional de Transplant Iași.

Intervențiile de transplant au avut loc la Spitalul Clinic Dr. C I Parhon Iași și la Spitalul „Sfântul Spiridon”.

Trei vieți salvate

Au primit astfel noi șanse la viață o femeie de 36 de ani, mamă a patru copii, care era diagnosticată cu ciroză hepatică toxică. Aceasta a primit un transplant hepatic.

De asemenea, un bărbat de 46 de ani, care făcea dializă de aproape 10 ani, a primit un rinichi salvator, iar o femeie de 38 de ani, aflată într-un risc imunologic ridicat, a fost supusă unui al doilea transplant renal.

„Intervenția a durat undeva de la ora 10 și jumătate până undeva mult înspre după-amiază, 18. Două cazuri foarte frumoase. Amândouă intervențiile au decurs bine în parametrii normali și ne bucurăm că în momentul de față ambii pacienți sunt bine, urinează și funcția renală începe să se recupereze”, a declarat Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal Iași.

Transplanturi de cornee

În urma prelevării făcute în weekend, alți doi pacienți își vor recăpăta vederea prin transplanturi de cornee.

„Vom avea un pacient tânăr care are un keratoconus gradul 4 la ambii ochi, ceea ce înseamnă că oricând poate să perforeze corneea. Iar al doilea caz este la fel de sever. Este o femeie care are corneea după un ulcer corneean cu risc de perforare” , a declarat Camelia Bogdănici, șef Clinica de Oftalmologie Spitalul „Sf. Spiridon” Iași.

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