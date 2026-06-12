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Medvedev provoacă din nou. A publicat un videoclip AI cu lideri occidentali „distruși” într-un tocător

Dmitri Medvedev a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care fotografii ale unor politicieni occidentali sunt introduse într-un tocător de documente.
Medvedev provoacă din nou. A publicat un videoclip AI cu lideri occidentali „distruși” într-un tocător
Foto: Hepta
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 11:04, Știri externe
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Clipul distribuit pe rețelele sociale, a atras atenția presei internaționale și se înscrie în seria mesajelor provocatoare lansate în ultimii ani de Medvedev.

 

Reuters notează că oficialul rus a devenit în ultimii ani una dintre cele mai radicale voci ale Kremlinului, fiind cunoscut pentru comentariile sale dure și provocatoare la adresa Occidentului, NATO și Ucrainei.

Medvedev, considerat unul dintre cei mai duri oficiali ai Kremlinului, și-a construit în ultimii ani reputația prin declarații agresive la adresa Occidentului și prin mesaje provocatoare publicate frecvent pe rețelele sociale.

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