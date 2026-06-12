Medvedev provoacă din nou. A publicat un videoclip AI cu lideri occidentali „distruși” într-un tocător

Clipul distribuit pe rețelele sociale, a atras atenția presei internaționale și se înscrie în seria mesajelor provocatoare lansate în ultimii ani de Medvedev.

Russia’s Medvedev publishes an AI-generated video in which he feeds photos of Western politicians into a shredder. pic.twitter.com/LIYtpQ0tmJ — Clash Report (@clashreport) June 12, 2026

Reuters notează că oficialul rus a devenit în ultimii ani una dintre cele mai radicale voci ale Kremlinului, fiind cunoscut pentru comentariile sale dure și provocatoare la adresa Occidentului, NATO și Ucrainei.

Medvedev, considerat unul dintre cei mai duri oficiali ai Kremlinului, și-a construit în ultimii ani reputația prin declarații agresive la adresa Occidentului și prin mesaje provocatoare publicate frecvent pe rețelele sociale.