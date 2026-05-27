SHULAMIT – opera care promite să cucerească Bucureștiul într-o explozie de emoție, iubire și muzică memorabilă

Marți, 26 mai, de la ora 19:00, în a doua seară a TES FEST 2026: Festivalul Internațional de Teatru Idiș, publicul bucureștean are șansa rară de a descoperi un eveniment artistic excepțional, opera „SHULAMIT” (Israel & România), o producție spectaculoasă care ajunge pentru prima dată în România, după succesul răsunător obținut pe scene internaționale.

După producții apreciate la New York și o prezentare remarcabilă în cadrul prestigiosului festival de la Aspen, „Shulamit” vine în sfârșit la București. Întrebarea este simplă: ești pregătit pentru una dintre cele mai emoționante experiențe muzicale ale anului?

Semnată de compozitoarea și libretista Dina Pruzhansky, opera a cucerit deja publicul internațional printr-o formulă artistică rară: profunzime emoțională, umor subtil, muzică seducătoare și o poveste care vorbește direct inimii. „Shulamit” este un univers viu, în care tradiția se întâlnește cu modernitatea, iar emoția devine limbaj universal. În stilul artistic inconfundabil al Dinei Pruzhansky, spectacolul îmbină rafinamentul operei clasice cu energia teatrului muzical și ritmurile calde ale Mediteranei, rezultând o partitură vibrantă, bogat nuanțată, care transformă fiecare personaj într-o experiență emoțională autentică.

Și poate tocmai aici stă magia spectacolului: nimic nu pare îndepărtat, totul este profund uman.

În această premieră mult așteptată la București, publicul va descoperi un univers sonor fascinant, construit între ebraică și idiș, două limbi care creează un dialog emoționant între timpuri, culturi și memorii. Este o țesătură lingvistică rară, care amplifică emoția și oferă experienței o profunzime aparte, fiind accesibilă publicului prin titrare în limbile română și engleză.

Un rege dezamăgit de lume, o iubire care schimbă totul.

Inspirat din texte originale și adaptate din „Cântarea Cântărilor” și „Ecleziastul”, libretul plasează spectatorul la granița fragilă dintre comedie și dramă, într-o poveste despre iubire, deziluzie și eterna căutare a sensului. În centrul acestei lumi se află regele Solomon, obosit, sceptic și dezamăgit de umanitate, mai ales de femei, până când existența sa este zdruncinată de apariția luminoasei și curajoasei Shulamit și a păstorului care o iubește necondiționat. Ce urmează? O confruntare între cinism și inocență, între putere și iubire, între adevăr și aparență.

Distribuția reunește artiști de excepție: Rachel Barkan-Vainer în rolul Shulamit, Mordechai Tekay (Păstorul), Trystan Augerre (Regele Solomon), alături de o echipă amplă de soliști, coriști și dansatori care dau viață unei producții de mare forță scenică. Regia și scenografia semnate de Andrei Munteanu, costumele create de Sahar, coregrafia realizată de Mihai Petrini și coordonarea corală a lui Iosef Prunner completează un univers artistic impresionant.

Realizat cu sprijinul Ambasadei Statului Israel în România și al Complexului Educațional Laude-Reut, spectacolul promite 75 de minute fără pauză, în care emoția, muzica și povestea sunt imposibil de uitat.

La TES FEST 2026, „SHULAMIT” este o călătorie între iubire și adevăr, între trecut și prezent, între ceea ce suntem și ceea ce încă sperăm să devenim.

Biletele pot fi achiziționate exclusiv prin rețeaua mySTAGE, online sau de la casa de bilete a teatrului din str. Iuliu Barasch nr. 15.

Programul detaliat poate fi consultat pe site-ul oficial: https://tesfest.ro/program/