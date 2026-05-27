Prima pagină » Cultură-Media » Fabuloasa „Fantoma de la operă” a Operei din București, sold-out în câteva ore / Biletele pentru septembrie au dispărut la fel de fantomatic cum au apărut

Fabuloasa „Fantoma de la operă” a Operei din București, sold-out în câteva ore / Biletele pentru septembrie au dispărut la fel de fantomatic cum au apărut

De nevăzut. De neatins. La fel ca „Fantoma...” însăși, biletele la magistrala producție a Operei Naționale din București au dispărut în câteva ore de la punerea în vânzare. Mai jos, îți spunem ce soluții ai ca să nu mai pierzi ocazia de a le cumpăra data viitoare.
Fabuloasa „Fantoma de la operă” a Operei din București, sold-out în câteva ore / Biletele pentru septembrie au dispărut la fel de fantomatic cum au apărut
Luiza Moldovan
27 mai 2026, 10:53, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Devine deja ritual ca minunata reprezentație a „Fantomei de la operă” să fie sold-out la doar câteva ore de la punerea în vânzare a biletelor.

Opera Națională București anunțase ieri seară punerea în vânzare a biletelor pentru noile spectacole din septembrie.

Asta după ce cele 14 reprezentații din ianuarie, când a și debutat spectacolul în regia lui Răzvan Ioan Dincă, în scenografia lui Gary McCan au fost, de asemenea, sold-out.

Fantomaticele bilete ale „Fantomei…”. Aproape ca un blestem

E foarte greu să găsești bilete la „Fantoma de la operă”, iar asta te obligă la disciplină și o adevărată strategie (dacă nu vrei să pierzi bilete și pentru următoarele spectacole).

Dar de ce această reprezentație este atât de vânată de public?

Pentru intensitatea interpretării, pentru maturitatea viziunii unei producții clasice, pentru că nu are briz-brizuri inutile, pentru că, la un moment dat, după cum spunea și protagonista, soprana Irina Baianț, „publicul nu te privește, te urmărește”.

Succesul colosal al „Fantomei de la operă” nu este marketing și nu este nici de departe noroc. Este o emoție pe care publicul o „vânează” avid în această lume a artificialității și banalului ridicat la rang de senzațional, în această lume în care sensul se pierde dacă nu ții cu dinții de el.

Oameni, nu personaje

Soprana Irina Baianț și Adi Nour conturează nu neapărat personaje puternice, cât oameni.

Oameni întregi, vii, profunzi, vulnerabili, fragili, capabili să exprime emoții ce te iau pe sus.

„Fantoma de la operă” nu este un spectacol care se urmărește abstras, din fotoliu, ci cu tot ce are ființa umană mai profund și mai nebun.

La toată intensitatea de pe scenă se adaugă eleganța costumelor și scenografia fără amețeli inutile.

O viziune care nu-și dă ochii peste cap, ba dimpotrivă, te cucerește fără să te anunțe: aproape ca un atac cu drone noaptea.

Maestrul Jinga – la butoane

Orchestra impresionantă, de 70 de membri, este condusă de maestrul Daniel Jinga, directorul ONB.

Ce să faci ca să nu mai pierzi bilete data viitoare

Cine a pierdut momentul să-și cumpere bilete pentru reprezentațiile din septembrie are o singură soluție, singura viabilă, singura care îl protejează de „țepe” – semnul pervers, dar cert că până și hoții apreciază o producție de calitate: setarea unei alerte pe telefon.

Setarea se face la acest link: thephantomoftheopera.ro/alerta.

Pentru că „Fantoma…” va reveni, iar biletele se vor epuiza repede.

Precedentul a fost creat, deja.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori l-a filmat pe Tavi Popescu: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
Libertatea
Peștele care îngrașă de 2 ori mai mult decât ceafa de porc. Pare o alternativă sănătoasă, dar adevărul este fix pe dos
CSID
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia