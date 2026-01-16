Vineri, 16 ianuarie, de la ora 18:30, scena Operei Naționale București găzduiește din nou această producție emblematică, într-o reprezentație care este un nou sold out, confirmând forța unei povești ce continuă să fascineze, să tulbure și să emoționeze profund.

Sub masca emoției absolute, ”Fantoma de la Operă” revine pe scena Operei Naționale București într-o seară sold out.

Inspirat din celebrul roman ”Fantoma de la Operă” de Gaston Leroux, spectacolul aduce în prim-plan una dintre cele mai complexe povești de iubire din istoria teatrului muzical, o poveste despre frumusețe și monstruozitate, despre geniu și izolare, despre dorința disperată de a fi iubit. Toate acestea sunt susținute de muzica lui Andrew Lloyd Webber, cu versuri de Charles Hart și versuri adiționale de Richard Stilgoe, o creație sonoră devenită, în timp, un reper absolut al genului.

O lume ascunsă sub strălucirea scenei

Acțiunea se desfășoară în Parisul secolului al XIX-lea, în interiorul și sub subsolurile Operei, unde trăiește Fantoma, un muzician genial, dar condamnat la singurătate din cauza chipului său desfigurat. Din umbră, el controlează, inspiră și sperie, transformând spațiul operei într-un teritoriu al fricii și al fascinației. În acest univers apare Christine Daaé, o tânără soprană cu un talent excepțional, pe care Fantoma o ghidează vocal, devenind pentru ea un ”înger al muzicii”.

Când talentul întâlnește obsesia, granița dintre protecție și posesie devine fragilă

Evoluția Christinei atrage atenția lui Raoul, vicontele de Chagny, prieten din copilărie și simbol al iubirii sincere, al luminii și al siguranței. Triunghiul emoțional care se formează declanșează un conflict intens, în care Fantoma este pusă față în față cu propria umanitate. Alegerea sa finală, una dureroasă și profund emoționantă, transformând povestea într-o lecție despre sacrificiu și compasiune.

Regizor: Răzvan Ioan Dincă

Regizor secund: Raluca Popa

Scenograf: Gary McCann

Asistent scenograf: Gabriella Ingram

Coregraf. Violeta Dincă

Asistenți coregrafi: Alexandra Gavrilescu și Florin Tănase

Asistent dirijor: Mircea Pădurariu

Lighting designer: Áron Vladimir Farsang

Distribuția:

Dirijor: Daniel Jinga

Phantom: Adrian Nour; Christine: Irina Baianț; Raoul: Kyrie Mendél; Carlotta: Rodica Ștefan; Piangi: Andrei Petre; Mr. Firmin: Radu Ion; Mr. Andre: Cătălin Petrescu; Madame Giry: Judith State; Meg Giry: Alina Petrică; Mr. Reyer: Cosmin Seleși; Mr. Lefevre Ernest Fazekaș; Buquet: Ionuț Burlan

Cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București

Producția impresionează prin decoruri ample, costume elegante și un joc al luminilor care amplifică misterul, în timp ce vocile artiștilor, susținute de orchestră, construiesc un univers sonor care absoarbe complet. Fiecare arie devine o confesiune și fiecare duet este o confruntare a sufletelor.

Vineri, 16 ianuarie, de la ora 18:30, ”Fantoma de la Operă” rămâne ca un ecou, ca o emoție care refuză să dispară, rămâne în minte, în inimă, în tăcerea care urmează după ultimul acord.