Un altfel de balet la Opera Națională București: „Tango. Radio & Juliet”

Într-o singură seară – vineri, începând cu ora 18.30 – două universuri coregrafice distincte se întâlnesc: tangoul reinventat și o reinterpretare modernă a poveștii lui Romeo și Julieta, pe muzica trupei Radiohead.

„Tango”, dincolo de clișee

Creat în 1998 la Teatrul Național din Maribor, „Tango” reconstruiește acest dans celebru dincolo de imaginea îmbrățișărilor pasionale. Sub semnătura lui Edward Clug, spectacolul devine o experiență care nu mângâie, ci zguduie.

Pe muzica lui Astor Piazzolla și Goran Bregović, dar și a altor compozitori care aduc împreună melancolia și pulsația urbană, coregrafia construiește un limbaj corporal tăios, precis, lipsit de ornament inutil. Tangoul devine un dialog tensionat între trupuri și un joc de putere între masculin și feminin, între seducție și vulnerabilitate.

Distribuția reunește soliști și membri ai ansamblului Operei Naționale București, printre care Gabriela Durleci, Horia Bucur, Corina Lupescu, Egoitz Segura, Diana Gal și Răzvan Cacoveanu, alături de tineri artiști aflați la debut.

„Radio & Juliet”, o iubire lucidă

„Radio & Juliet”, montat pentru prima dată în 2005, rescrie povestea lui Romeo și Julieta într-o estetică minimalistă, pe fundalul sonor al trupei Radiohead. Nu este o iubire romantică în sens clasic, ci una fragmentată, aproape cinematografică.

Julieta, interpretată în această reprezentație de Maria Gogonea, balerină a Operei Naționale București, aflată la debut în acest rol, nu mai este doar victima destinului, ci un personaj lucid, care privește iubirea din perspectiva deziluziei și a singurătății. În jurul ei, un univers masculin tensionat amplifică ideea de conflict interior și fragilitate emoțională.

Echipa din spatele scenei

Regia, coregrafia, designul de lumini și colajul muzical poartă semnătura lui Edward Clug, unul dintre cei mai apreciați coregrafi europeni ai momentului. Decorul este realizat de Marko Japelj, scenograf cunoscut pentru construcțiile sale vizuale minimaliste și expresive, care amplifică tensiunea dramatică a scenei.

Costumele sunt create de Leo Kulas, designer care mizează pe linii simple și forță simbolică, iar componenta video este semnată de Janja Glogovac și Antonel Oprescu, a căror intervenție vizuală adaugă profunzime și un strat cinematografic spectacolului.

Dincolo de balet

„Tango. Radio & Juliet” nu promite doar un spectacol de balet, ci o experiență coregrafică intensă, în care pasiunea, iubirea, trădarea și frica de singurătate sunt expuse fără filtre.

Pentru publicul care caută dans contemporan, energie scenică și reinterpretări curajoase, seara de 27 februarie devine o întâlnire cu un alt tip de emoție la Opera Națională București.