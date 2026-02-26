Prima pagină » Cultură-Media » Regizorul coreean Park Chan-wook va prezida juriul Festivalului de Film de la Cannes

Cineastul coreean Park Chan-wook , regizor al filmelor „Oldboy” și „No Other Choice”, va prezida juriul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, au anunțat joi organizatorii festivalului.
26 feb. 2026, 14:59, Cultură-Media

Chan-wook este primul coreean care prezidează juriul care va acorda prestigiosul Palme d’Or. El este un obișnuit al Cannes-ului de când „Old Boy” a câștigat Marele Premiu, sau premiul al doilea, în 2004. A câștigat premiul juriului în 2009 pentru „Thirst” și premiul pentru cel mai bun regizor în 2022 pentru „Decision to Leave”, potrivit AP.

„Inventivitatea, măiestria vizuală și înclinația lui Park Chan-wook de a surprinde multiplele impulsuri ale femeilor și bărbaților cu destine stranii au oferit cinematografiei contemporane momente cu adevărat memorabile”, au declarat președintele festivalului, Iris Knobloch, și regizorul Thierry Frémaux într-o declarație comună. „Suntem încântați să celebrăm imensul său talent și, într-un sens mai larg, cinematografia unei țări profund angajate în chestionarea timpului nostru.”

Chan-wook o urmează pe Juliette Binoche în funcția de președinte al juriului la Cannes, unde „It Was Just an Accident” al lui Jafar Panahi a câștigat Palme d’Or în 2025. Companioanul lui Chan-wook, Bong Joon Ho, a câștigat Palme d’Or în 2019 pentru „Parazit”.

Cel mai recent film al lui Chan-wook, „No Other Choice”, o satiră sumbră despre un familist șomer care decide să elimine concurența pentru un nou loc de muncă, a fost selectat de Coreea pentru premiile Oscar, dar nu a reușit să fie nominalizat. Associated Press l-a numit unul dintre cele mai bune filme ale anului 2025 .

Festivalul de Film de la Cannes se desfășoară între 12 și 23 mai.

