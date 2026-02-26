O nouă perspectivă asupra scrierii: Simboluri din Epoca de Piatră, vechi de 40.000 de ani

Simboluri gravate pe artefacte din Epoca de Piatră, vechi de peste 40.000 de ani, ar putea reprezenta un precursor al scrierii, potrivit unor cercetări recente. Studiul sugerează că oamenii moderni timpurii aveau capacitatea cognitivă de a codifica informații complexe cu mult înainte de apariția sistemelor de scriere cunoscute, scrie CNN.

Cercetătorii au analizat 260 de artefacte descoperite în Alpii Șvabi, în sud-vestul Germaniei. Obiectele, realizate din fildeș, os și corn, datează din perioada 34.000-45.000 de ani în urmă. Rezultatele au fost publicate în revista PNAS.

Analiza computerizată dezvăluie tipare structurate

Folosind metode asistate de calculator, oamenii de știință au examinat aproximativ 3.000 de semne geometrice. Printre acestea se numără cruci, puncte, crestături și linii dispuse în secvențe repetitive.

Analiza a arătat că marcajele prezintă un nivel de complexitate structurală similar cu proto-cuneiformă. Proto-cuneiforma a apărut în Mesopotamia acum aproximativ 5.300 de ani și a evoluat ulterior în scrierea cuneiformă, considerată primul sistem de scriere cunoscut.

Cercetătorii au declarat că asemănarea a fost neașteptată. Gradul de complexitate al unor figurine este comparabil cu cel al sistemelor timpurii de proto-scriere, în ciuda diferenței uriașe de timp.

Simboluri gravate pe animale și unelte

Multe dintre gravuri apar pe figurine reprezentând animale precum mamuți, lei, urși și cai. Unele obiecte ilustrează hibrizi om-leu, sugerând o semnificație simbolică sau ritualică.

Interesant este că anumite simboluri urmează tipare constante. Crucile apar pe figurine de animale și pe unelte, dar nu sunt întâlnite pe figurine umane. Cercetătorii sugerează că acest lucru ar putea reflecta convenții culturale sau tabuuri.

Deși marcajele par intenționate, semnificația lor exactă rămâne necunoscută. Unele teorii anterioare au propus că ar putea reprezenta numărători legate de vânătoare, calendare lunare sau semne ritualice.

O nouă perspectivă asupra originilor scrierii

Specialiștii subliniază că aceste simboluri nu reprezintă scriere în sensul modern. Totuși, ele demonstrează că oamenii timpurii aveau capacitatea mentală de a codifica informații vizual.

Experți care nu au fost implicați în studiu sunt de acord că simbolurile nu par a fi simple elemente decorative. Tiparele repetitive sugerează transmiterea unei informații structurate.

Cercetarea pune sub semnul întrebării ideea că scrierea a apărut brusc în Mesopotamia antică. În schimb, indică o istorie mult mai profundă a comunicării simbolice.

Descoperiri viitoare ar putea ajuta la clarificarea semnificației acestor simboluri. Deocamdată, rezultatele evidențiază nivelul avansat al oamenilor moderni timpurii din Europa.

Studiul adaugă noi dovezi că societățile din Epoca de Piatră erau cultural avansate. Mai degrabă decât „oameni ai peșterilor”, acești strămoși ar fi avut abilități cognitive surprinzător de apropiate de ale noastre.