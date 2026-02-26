Un mister geologic dezvăluit: Urmele unui impact de acum 6,3 milioane de ani, descoperite în Brazilia

Cercetători din Brazilia au identificat dovezi ale unui impact extraterestru necunoscut până acum, produs în urmă cu 6,3 milioane de ani. Descoperirea se bazează pe sute de fragmente sticloase, cunoscute sub numele de tectite, împăștiate în mai multe state braziliene, scrie SciTechDaily.

Noile specimene, denumite „geraisite”, au fost găsite inițial în statul Minas Gerais. Ulterior, cercetătorii au cartografiat răspândirea lor pe o distanță de peste 900 de kilometri, marcând astfel primul câmp confirmat de tectite din Brazilia.

O completare a câmpurilor globale de tectite

Înaintea acestei descoperiri, la nivel mondial erau cunoscute doar cinci mari câmpuri de tectite. Acestea se aflau în Australasia, Europa Centrală, Coasta de Fildeș, America de Nord și Belize.

Câmpul brazilian se alătură acum acestui grup restrâns. Până în prezent, cercetătorii au colectat peste 600 de specimene, cu greutăți variind de la mai puțin de un gram până la peste 85 de grame.

Fragmentele prezintă forme aerodinamice formate în timpul deplasării la viteză mare prin atmosferă. Printre acestea se numără forme sferice, în formă de picătură, discoidale sau chiar răsucite.

Indicii chimice confirmă originea impactului

Testele de laborator au arătat că geraisitele sunt bogate în siliciu, cu concentrații de peste 70%. Oamenii de știință au identificat și un conținut foarte scăzut de apă, o caracteristică esențială care diferențiază tectitele de sticla vulcanică.

Prezența în cantități infime a unor elemente precum cromul și nichelul întărește ipoteza unei origini extraterestre. Urme rare de lechatelierit, o formă sticloasă de dioxid de siliciu creată la temperaturi foarte ridicate, indică o încălzire extremă în timpul formării.

Datarea izotopică cu argon a stabilit vârsta impactului la aproximativ 6,3 milioane de ani, la sfârșitul Miocenului, prima epocă geologică a perioadei Neogene.

Craterul încă nu a fost identificat

Deși impactul a fost confirmat, craterul asociat nu a fost încă descoperit. Acest lucru nu este neobișnuit, deoarece mai multe câmpuri de tectite cunoscute nu au un crater identificat.

Semnăturile geochimice sugerează că materialul topit provine din scoarța continentală antică a cratogenului São Francisco, una dintre cele mai vechi regiuni geologice din America de Sud.

Viitoare studii geofizice ar putea identifica structuri circulare îngropate sau erodate.

Implicații pentru știința planetară

Cercetătorii consideră că impactul a fost semnificativ, deși mai mic decât cel asociat câmpului din Australasia. Dispersia largă a materialului indică o coliziune puternică.

Echipa dezvoltă modele pentru a estima energia, viteza și unghiul de intrare al obiectului cosmic. Descoperirea extinde registrul încă limitat al impacturilor majore din America de Sud.

Oamenii de știință subliniază importanța diferențierii între dovezi științifice și speculații privind impacturile cosmice. În prezent, astfel de coliziuni sunt rare comparativ cu perioada formării timpurii a Sistemului Solar.

Studiul deschide un nou capitol în istoria geologică a Braziliei și contribuie la înțelegerea impacturilor care au modelat Pământul.