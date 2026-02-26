Wu-Tang Clan: Cofondatorul Oliver „Power” Grant a murit la 52 de ani

Născut în Jamaica în 1973 și crescut în cartierul Staten Island din New York, Oliver Grant și-a petrecut copilăria în Park Hill Projects. Acolo, a legat prietenii cu tinerii care aveau să devină viitorii membri ai trupei, printre care RZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon și GZA. Porecla sa, „Power”, i-a fost atribuită în timpul unei partide de șah, un joc care ulterior a devenit un element distinctiv al identității artistice a grupului, mai scrie Euronews.

Deși nu a urcat pe scenă ca interpret, Grant a exercitat o influență profundă, fiind crucial în finanțarea și dezvoltarea inițială a proiectului Wu-Tang Clan. A ocupat rolul de producător executiv pentru primele lor înregistrări, inclusiv pentru albumul de debut din 1993, Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Acest material discografic este larg recunoscut drept una dintre cele mai impactante creații din istoria hip-hopului.

Din studio până la moda urbană

Pe lângă contribuțiile sale muzicale, Grant a jucat un rol definitoriu în extinderea brandului Wu-Tang în industria modei. El a fost un pilon în lansarea Wu Wear în 1995, una dintre primele linii vestimentare de succes asociate unui grup hip-hop. Ulterior, brandul a fost reinventat sub numele Wu-Tang Brand, consolidând amprenta culturală a colectivului și dincolo de muzică.

De asemenea, Grant a avut apariții în producții cinematografice și de televiziune, contribuind la extinderea universului Wu-Tang în diverse zone ale divertismentului.

Omagii emoționante din partea membrilor trupei

Membrii Wu-Tang Clan au transmis mesaje pline de emoție în urma veștii despre decesul lui Oliver Grant. Method Man a scris: „Paradise my brother safe travels! I am not OK.” Și GZA a subliniat importanța sa, declarând: „Nu am fi reușit fără el. Wu nu ar fi prins viață fără Power. Pierderea lui este un abis pentru noi toți.”

Raekwon a transmis un mesaj evocator: „POWER we been everywhere… now you everywhere!” În același timp, Ghostface Killah a postat simboluri ale inimii frânte alături de logo-ul „Power”.

Un moment cu semnificație pentru Wu-Tang Clan

Dispariția lui Oliver Grant survine într-un moment simbolic pentru Wu-Tang Clan, la scurt timp după ce grupul a fost nominalizat pentru includerea în Rock & Roll Hall of Fame în 2026. Această nominalizare reprezintă o recunoaștere a influenței sale monumentale asupra muzicii și culturii hip-hop.

Chiar dacă a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor, Oliver „Power” Grant va fi amintit ca unul dintre artizanii esențiali din spatele fenomenului Wu-Tang. Contribuția sa a fost decisivă în transformarea unui grup modest din Staten Island într-o legendă globală a genului hip-hop.