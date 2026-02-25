Al șaptelea deces din cauza gripei în județul Sibiu

Potrivit DSP Sibiu, femeia era internată pe secția de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Județean Sibiu. Pacienta nu era vaccinată antigripal, avea multiple comorbidități și a fost depistată pozitiv la virus gripal de tip A.

Este cel de-al șaptelea deces cauzat de gripă, înregistrat în județul Sibiu, de la începutul sezonului gripal și până în prezent.

Toate decesele cauzate de gripă, din acest sezon, au survenit la persoane nevaccinate.

„Deși cifrele indică o scădere a numărului de îmbolnăviri, este prematur să considerăm că sezonul gripal s-a încheiat. Pericolul nu a trecut, el rămâne unul real, în special pentru categoriile vulnerabile. Tocmai de aceea, recomandăm sibienilor să rămână vigilenți și să respecte în continuare măsurile de igienă și protecție împotriva infectării și transmiterii virusului gripal, în special în perioada următoare când, încălzirea vremii ar putea favoriza raspandirea gripei”, a declarat directorul executiv al DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru.