Actorul Eric Dane a părăsit lumea îngropat în datorii. Foștii săi colegi au lansat o campanie GoFundMe pentru fiicele lui

Decesul a fost confirmat joi, 19 februarie, la aproape un an după ce actorul anunțase public diagnosticul. Informația a fost confirmată de publicația PEOPLE. Actorul a lăsat în urmă două fiice adolescente, Billie Beatrice, de 15 ani, și Georgia Geraldine, de 13 ani, pe care le avea împreună cu fosta sa soție, Rebecca Gayheart.

Familia a transmis că ultimele zile ale actorului au fost petrecute alături de cei apropiați.

Actorul, cunoscut și pentru rolul din serialul Euphoria, fusese diagnosticat cu ALS (scleroză laterală), o boală neurodegenerativă gravă, care a evoluat mult mai rapid decât anticipaseră medicii și apropiații.

Prietenii au deschis o campanie pentru viitorul fetelor

După moartea sa, prietenii actorului au lansat o campanie pe platforma GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile medicale rămase și pentru a asigura stabilitatea financiară a fiicelor sale. Actori precum Alisa Millano și echipa din Anatomia lui Grey au publicat cu toții campania de strângere de fonduri.

„Chiar și atunci când propria sănătate se deteriora, a rămas profund dedicat ajutorării altor persoane care se confruntau cu aceeași boală devastatoare. Pe măsură ce boala a progresat mult mai repede decât și-ar fi putut imagina cineva, prietenii lui Eric s-au unit pentru a crea această campanie GoFundMe menită să le sprijine pe fiicele sale și nevoile lor viitoare”, se arată în descrierea campaniei.

Mesajul campaniei arată că orice contribuție, indiferent de valoare, poate aduce stabilitate familiei într-un moment extrem de dificil. Până acum, au fost strânși 129.088 de dolari din obiectivul de 250.000 de dolari, prin 646 de donații, adică aproximativ 52% din suma propusă.

Scenarista Krista Vernoff, una dintre autoarele serialului Grey’s Anatomy, cu care actorul a colaborat ani la rând, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, vorbind despre realitatea dură a sistemului medical american. Mesajul nu oferă detalii concrete despre finanțele actorului, însă arată impactul financiar major pe care îl poate avea scleroza laterală amiotrofică, boala de care suferea acesta.

„Este extrem de absurd că, în Statele Unite, o boală ajunge să fie sinonim cu falimentul și cu datoriile medicale uriașe. ALS este o boală îngrozitoare și brutal de scumpă. Eric Dane a lăsat în urmă în urmă două fiice. Dacă munca lui a însemnat ceva pentru tine, donează aici.”

Rebecca Gayheart, alături de Eric Dane până la final

Deși cei doi s-au despărțit în 2018, Rebecca Gayheart a rămas una dintre principalele persoane implicate în îngrijirea actorului după diagnostic. Actrița povestea anul trecut că organizase îngrijirea medicală în 21 de ture diferite.

„Sunt momente în care turele nu sunt acoperite, așa că le acopăr eu. A existat recent o tură de 12 ore pe care nu am putut să o acopăr complet. Am reușit doar patru ore, din cauza tuturor activităților copiilor.”

Într-un podcast din noiembrie 2025, actrița explica faptul că a încercat să le transmită fiicelor o lecție despre familie și responsabilitate.

„El este familia noastră. El este tatăl vostru. Noi suntem acolo pentru oameni, încercăm să facem asta cu demnitate și cu grație și pur și simplu să trecem prin această perioadă.”

Copiii locuiau permanent cu mama lor, iar aceasta spunea că încearcă să rămână optimistă și să fie un model pentru fete într-un moment extrem de greu.

„Nu știu dacă fac lucrurile bine sau greșit. Pur și simplu sunt prezentă. Sunt acolo pentru ele și încerc să le sprijin. Timpul va spune”, declara Gayheart.