Actorul Michael Keaton, desemnat Omul Anului de către trupa de teatru a Universității Harvard

Trupa de teatru, care datează din 1844 și pretinde a fi a treia cea mai veche din lume încă în funcțiune, a declarat că Keaton va primi premiul Pudding Pot la o friptură festivă în cursul serii. Ulterior, va participa la o reprezentație a celei de-a 177-a producții a lui Hasty Pudding, „Salooney Tunes”, potrivit AP.

Hasty Pudding Theatricals acordă premiile Bărbatul și Femeia Anului persoanelor care au adus contribuții de durată și impresionante lumii divertismentului.

Actorul nominalizat la premiile Oscar și câștigător al premiilor Emmy este cunoscut pentru roluri în filme precum „Batman”, „Birdman”, „Beetl „A fost Batman, apoi Birdman, iar acum, cel mai important, este un Pudding Man!”, a declarat Eloise Tunnell, producătoarea Hasty Pudding, într-un comunicat. „Keaton nu este străin de a fi un supererou, dar să vedem dacă antrenamentul acesta îi aduce un Pudding Pot. Abia așteptăm să-l primim pe 6 februarie: până atunci, nu-i rostiți numele de trei ori!”

Actorul Jon Hamm a câștigat premiul anul trecut. Printre alți laureați recenți s-au numărat Clint Eastwood, Tom Hanks, Robert De Niro, Harrison Ford, Samuel L. Jackson și Ryan Reynolds.

Premiul „Femeia anului” acordat de Hasty Pudding , care datează din 1951, va fi acordat pe 13 februarie actriței australiene Rose Byrne.ejuice” și „Spotlight”. Mai recent, Keaton a jucat în și a regizat scurtmetrajul „Sweetwater” și a jucat în miniseria Hulu în opt părți „Dopesick” și a fost producător executiv al acesteia.