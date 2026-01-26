Unde este „locația exactă a Raiului”? Teoria revoluționară a unui om de știință

Dr. Michael Guillen, fost lector la Harvard, doctor în fizică, matematică și astronomie, și-a împărtășit teoria într-un eseu deschis pentru Fox News, citat de Unilad, în care a explicat raționamentul științific din spatele gândirii sale.

El a început prin a explica că universul nostru actual nu numai că se extinde, dar obiectele mai îndepărtate se îndepărtează de noi cu viteze mai mari, o teorie popularizată pentru prima dată de Edwin Hubble.

El a spus: „ În 1929, avocatul american devenit astronom amator Edwin Hubble a descoperit că galaxiile se îndepărtează unele de altele cu o viteză foarte mare, ca niște șrapnele dintr-o bombă.

Cum se îndepărtează galaxiile unele de altele?

Hubble a descoperit, de asemenea, că există un model clar în ceea ce privește modul în care galaxiile se îndepărtează unele de altele, și anume: cu cât o galaxie este situată mai „sus” în spațiu – cu cât este mai îndepărtată de Pământ – cu atât se îndepărtează mai repede de Pământ și de orice altceva”.

Bazându-se pe cercetările lui Hubble, dr. Guillen a continuat: „Teoretic, o galaxie situată la 273 de miliarde de trilioane de mile distanță de Pământ s-ar deplasa cu o viteză de 186.000 de mile pe secundă, care este viteza luminii.

Orizontul Cosmic

„Această distanță, „sus” în spațiu, se numește Orizontul Cosmic. Asta înseamnă că tu și cu mine nu putem ajunge niciodată la Orizontul Cosmic – nici măcar la bordul celei mai performante rachete nucleare imaginabile – deoarece, așa cum a explicat Einstein în teoria sa a relativității speciale, numai lumina și anumite alte fenomene nemateriale pot călători cu viteza luminii.”

Dr. Guillen este convins că acest Orizont Cosmic ar putea fi locația reală a raiului, mai ales că se leagă de toate mențiunile despre „Rai” descrise în Biblie.

„Conform Bibliei, cel mai jos nivel al Raiului este atmosfera Pământului. Raiul de nivel mediu este spațiul cosmic. Raiul de cel mai înalt nivel este cel despre care vorbim: este locul în care locuiește Dumnezeu”, a clarificat el.

„În ceea ce privește locația raiului, Biblia conține multe versete care ne descriu pe noi privind „în sus” la Dumnezeu în rai, iar pe Dumnezeu privind „în jos” la noi pe Pământ”.

Unde este locația Raiului?

Acum, Orizontul Cosmic este aproximativ cât se poate de „sus” în universul cunoscut, dar noi, ca muritori, nu putem niciodată să trecem de el către cealaltă parte – unde, conform teoriei doctorului Guillen, ar putea să ne aștepte Raiul.

„Conform cosmologiei moderne, un întreg univers există dincolo de Orizontul Cosmic. Dar acesta ne este ascuns permanent, deoarece nu putem ajunge niciodată, și cu atât mai puțin traversa, Orizontul Cosmic”, a început fizicianul.

„Cele mai bune observații astronomice ale noastre – și teoriile lui Einstein despre relativitatea specială și generală – indică faptul că timpul se oprește la Orizontul Cosmic. La acea distanță specială, undeva „sus”, în spațiul profund, profund, profund, nu există trecut, prezent sau viitor. Există doar atemporalitate.

„Spre deosebire de timp, însă, spațiul există la și dincolo de Orizontul Cosmic. Ceea ce înseamnă că universul ascuns dincolo de Orizontul Cosmic este locuibil, deși numai de către entități luminoase și asemănătoare luminii”.

El a adăugat apoi: „Conform cosmologiei moderne, Orizontul Cosmic este înconjurat de cele mai vechi obiecte celeste din universul observabil. Asta înseamnă că orice există dincolo de Orizontul Cosmic este mai vechi decât aceste obiecte… mai vechi decât așa-numitul Big Bang… mai vechi decât începutul universului observabil.”

Toate aceste raționamente științifice sunt motivul pentru care a ajuns la această concluzie, deoarece se potrivea cu referirile la cer din Biblie. Acesta era situat „sus”, inaccesibil muritorilor de rând cât timp erau în viață, locuit de ființe nemateriale și atemporale și, de asemenea, presupusul loc de locuit al „celui” care precede universul și care ar fi putut să-l creeze.