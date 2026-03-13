Prima pagină » Life-Entertaiment » Mister. Un mormânt de aproape 2.000 de ani din Ucraina conține un mineral roșu toxic

Mister. Un mormânt de aproape 2.000 de ani din Ucraina conține un mineral roșu toxic

Un mormânt de aproape 2.000 de ani din Ucraina conține un mineral roșu toxic. Este vorba despre cinabru, un mineral din categoria sulfurilor. Cercetătorii sunt la prima descoperire de acest tip și încearcă să afle care este scopul mineralului.
sursa foto. pixabay-imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
13 mart. 2026, 12:53, Life-Inedit

O înmormântare scitică veche de 1.900 de ani dă bătăi de cap cercetătorilor. În groapa în care se află resturile a două persoane a fost descoperit un mineral roșu toxic, potrivit Live Science. Motivul pentru care a fost folosit în timpul ritualului rămâne un mister.

Mormântul a fost găsit în anii 70 pe teritoriul actual al Ucrainei. În groapă sunt înmormântate două femei alături de bucăți roșii de cinabru, o substanță chimică extrem de toxică. Recent, cercetătorii au publicat un studiu în revista Antiquity și au lansat o posibilă explicație.

Pigment roșu intens a fost găsit și în alte morminte preistorice din Europa și probabil a fost presărat pe cadavre pentru a le da o „strălucire” roșiatică. Totuși, în înmormântarea dublă din Ucraina, cinabrul ar fi putut servi unui scop practic: încetinirea putrezirii corpurilor. Mormintele preistorice, inclusiv cele scitice, erau adesea redeschise pentru a îngropa mai mulți morți.

Misterul este adâncit de faptul că urmele de cinabru au fost găsite doar în trei morminte, inclusiv în cel care conținea rămășițele celor două femei. Este un cimitir din sudul țării, lângă râul Nipru. Una dintre femei avea între 35 și 45 de ani când a murit, iar rămășițele unei femei mai tinere, cu vârsta cuprinsă între 18 și 20 de ani, au fost depuse în același mormânt ulterior. Femeile au fost înmormântate alături de mai multe obiecte funerare, inclusiv mărgele, ceramică și obiecte din metal.

Cercetătorii mai spun că este posibil ca oamenii să nu fi știut că mineralul roșu este periculos. Cinabrul provoacă intoxicații cu mercur, în special atunci când este încălzit și gazele sale sunt inhalate.

