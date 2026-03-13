Prima pagină » Life-Inedit » Un robot a fost escortat de polițiști după ce a fost acuzat că a speriat o bătrână

Un robot umanoid a fost implicat într-un incident produs în Macao, China. El a fost acuzat că a speriat o bătrână, femeia fiind transportată la spital. Robotul a fost escortat de polițiști și nu a opus rezistență.
13 mart. 2026

Un robot din Macao a fost escortat de polițiști după ce a speriat o bătrână, potrivit unor relatări din Macau Post și South China Morning Post preluate de Futurism. Polițiștii au declarat pentru postul public de televiziune TDM că incidentul a avut loc seara, în apropierea unui complex rezidențial din Patane.

Femeia în vârstă de 70 de ani se uita la telefon în timp ce mergea pe stradă. Ea a observat un robot umanoid, un model Unitree G1, care se afla în spatele ei. Femeia a țipat la robot, iar acesta a reacționat ridicând ambele brațe. Polițiștii chemați la fața locului au escortat robotul. Acesta nu a opus rezistență și unul dintre polițiști a fost văzut punând mâna pe umărul robotului, exacta așa cum se procedează cu oamenii suspecți.

Informațiile furnizate de chinezi arată că robotul aparține unui centru educațional din Macao și era folosit pentru „activități promoționale”. El a fost returnat proprietarului căruia i s-a cerut să fie mai precaut.

Un reprezentant al centrului educațional a explicat că incidentul s-a produs în timp ce robotul părăsea zona. Femeia s-a oprit în mijlocul aleii pentru a-și verifica telefonul și, pentru că robotul nu se putea deplasa, a așteptat pur și simplu în spatele ei. Atunci, femeia a observat robotul cu luminile aprinse și s-a speriat.

Femeia a fost transportată la spital, dar a decis să nu depună plângere. De asemenea, Poliția a confirmat că nu a existat niciun contact fizic între cele două părți.

