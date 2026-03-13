Președintele Serbiei confirmă ca țara sa deține rachete de croazieră supersonice aer-sol chinezești: Avem lucruri pe care nu le arătăm

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a confirmat joi seara că țara sa deține rachete de croazieră supersonice aer-sol chinezești.

Confirmarea din partea președintelui sârb vine după ce la începutul săptămânii, în mediul online au apărut imagini care arătau rachete despre care se crede că sunt rachete de croazieră CM-400AKG de fabricație chineză, montate pe avioanele MiG-29 de fabricație rusă ale Serbiei/

„Avem lucruri pe care nu le arătăm. Deținem un număr semnificativ de astfel de rachete și vom avea și mai multe”, a declarat Vucic pentru postul național de televiziune al Serbiei, potrivit Euractiv și NBC News.

Președintele Serbiei a spus că forțele aeriene sârbe și-au adaptat avioanele de vânătoare MiG-29 de fabricație sovietică pentru a transporta rachetele CM-400AKG. Vucic nu a oferit detalii despre prețul acestor rachete, însă a punctat faptul că a existat o „ușoară reducere”.

Critici din partea Croației

Informația a stârnit critici din partea vecinilor. Croația consideră că mișcarea făcută de Belgrad privind achiziționarea unor astfel de rachete reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale, dar și o încercare de a modifica echilibrul militar și un semn al intensificării cursei înarmărilor în Balcani.

CM-400AKG este o rachetă balistică supersonică aer-sol, care poate transporta și o încărcătură explozivă de 150 kilograme. Acesta are o rază de acțiune de până la 400 kilometri.

Informația a stârnit critici din partea vecinilor. Croația consideră că mișcarea făcută de Belgrad privind achiziționarea unor astfel de rachete reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale, dar și o încercare de a modifica echilibrul militar și un semn al intensificării cursei înarmărilor în Balcani.

Serbia a alocat aproximativ 2,6% din PIB-ul său pentru cheltuieli militare în 2026.