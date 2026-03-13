Prima pagină » Life-Inedit » Topul filantropilor americani. Cât au donat miliardarii, ce nume celebre lipsesc de pe listă

Topul filantropilor americani. Cât au donat miliardarii, ce nume celebre lipsesc de pe listă

Cei mai importanți 50 de filantropi din America au donat anul trecut peste 22 de miliarde de dolari. În fruntea listei este Michael Bloomberg. Totuși, de pe listă lipsesc mai mulți miliardari.
Cei mai importanți 50 de filantropi din America au donat 22,4 miliarde de dolari organizațiilor caritabile în 2025, potrivit Chronicle of Philanthropy, preluat de CNBC.

Titanul media Michael Bloomberg este în fruntea listei pentru al treilea an consecutiv, cu o donație totală în valoare de 4,3 miliarde de dolari. El a sprijinit artele, sănătatea publică și alte cauze. În fruntea listei se mai găsesc Bill Gates (3,7 miliarde), Estate of Paul Allen (3,1 miliarde), Warren Buffett (1,3 miliarde) și Michael + Susan Dell (975 de milioane).

Din top lipsesc oameni foarte bogați din SUAM unii cunoscuți pentru generozitatea lor. Asta deoarece realizatorii topului solicită dovezi, iar unii miliardari refuză să le prezinte.

MacKenzie Scott este una dintre principalele binefăcătoare absente din clasament. La începutul lunii decembrie, Scott a anunțat pe blogul său că a donat aproape 7,2 miliarde de dolari către aproximativ 225 de organizații în ultimele 12 luni. Începând din 2020, Scott a donat peste 26 de miliarde de dolari către organizații non-profit, potrivit unui site web al organizației sale filantropice, Yield Giving. Ea a fost exclusă deoarece a refuzat să ofere amănunte despre sumele donate.

Alți filantropi foarte bogați au devenit din ce în ce mai secretoși în ceea ce privește donațiile lor. Ei preferă intimitatea pentru a nu fi hărțuiți din diferite motive. Doar 19 membri ai Forbes 400, o listă a celor mai bogați oameni din America, au intrat în clasamentul Philanthropy 50. Elon Musk și Larry Ellison, favoritii Forbes 400 de anul trecut, nu apar în clasamentul Chronicle. Asta deși au făcut diferite donații importante.

