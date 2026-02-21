Prima pagină » Life-Entertaiment » Experții au stabilit trei semne care arată incompatibilitatea financiară între doi parteneri romantici

Experții au stabilit trei semne care arată incompatibilitatea financiară între doi parteneri romantici

Experții au stabilit trei semne care arată incompatibilitatea financiară între două persoane care formează un cuplu. Analiza a pornit de la ideea că banii sunt un factor important. Cercetările arată că oamenii consideră că stabilitatea financiară este una dintre cele mai atractive trăsături la un partener.
Experții au stabilit trei semne care arată incompatibilitatea financiară între doi parteneri romantici
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
21 feb. 2026, 07:25, Life-Inedit

Doi parteneri se întreabă cine plătește la prima întâlnire sau cum se împart facturile atunci când se mută împreună. De aceea, o cercetare realizată de The Harris Poll a arătat că 74% dintre adulți spun că stabilitatea financiară este una dintre cele mai atractive trăsături la un partener, potrivit CNBC. De asemenea, 60% spun că compatibilitatea financiară contează mai mult decât atracția în economia actuală.

Compatibilitatea financiară este esențială în relații, deoarece banii nu influențează doar stilul de viață. Modul în care fiecare abordează și gestionează banii reflectă adesea alte trăsături de personalitate și atitudini, susține Valerie Galinskaya, șefa Centrului Merrill. Grupul oferă educație, perspective și îndrumare familiilor cu avere.

„De multe ori este reprezentativ pentru alte lucruri precum dragostea, controlul, puterea. Și dacă indivizii nu își fac timp, în special cuplurile, să se gândească cu adevărat la asta, nu se pregătesc cu adevărat pentru succes”, a explicat Galinskaya.

Semnele care arată incompatibilitatea

Pentru stabilitatea unei relații este bine ca partenerii trebuie să fie compatibili și din punct de vedere financiar. Experții au identificat trei semne care arată incompatibilitatea dintre parteneri.

Primul semn are legătură cu lipsa dorinței de a împărtăși informații. Galinskaya spune că pe măsură ce o relație progresează, „lipsa dorinței de a dezvălui informații” poate fi „reprezentativă pentru tipare cu adevărat nesănătoase”. Ea subliniază că există o diferență între „confidențialitate și secret”.

Totuși, experta adaugă că poate fi dificil să se stabilească și să se atingă obiective precum cumpărarea de proprietăți sau pensionarea împreună dacă unul dintre parteneri a ascuns lucruri importante.

Experții în relații sunt și ei de acord că discuțiile transparente despre bani sunt esențiale pentru construirea unor relații de succes.

Incompatibilitatea și controlul

Al doilea semn provine de la „problemele de control”. Mai ales la începutul unei relații, încercarea unui partener de a exercita controlul asupra deciziilor financiare ale celuilalt poate fi un semn de incompatibilitate, spune Galinskaya.

„Poate fi o reflectare a… unor probleme mai profunde de încredere și control, care nu se limitează adesea la bani”, a explicat experta.

Al treilea semn este „decalajul de ambiție”. În cazul optim, partenerii trebuie să aibă venituri similare. Diferențele apar atunci când un partener este motivat de carieră, iar celălalt are alte priorități.

Pentru a depăși problema Galinskaya propune ca partenerii să înceapă prin a defini ce înseamnă succesul pentru ei. Pe listă pot fi construirea unei afaceri împreună și asigurarea de economii pentru pensie.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor