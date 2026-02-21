Falsuri ordinare: icoanele făcute cu IA / Site-uri de profil vând icoane ale Maicii Domnului cu șase degete sau cu cercei și sfinte care zici că-s Barbie – toate generate cu IA

O monstruozitate își ridică ușurel capul din întunericul internetului.

Dacă nu ești pe fază, poți să fii păcălit cu amabilitate.

Arată mai rău ca un kitsch făcut în China (măcar, pe ăla scrie „made in China”, dar pe ăsta nu scrie nimic), iar pericolul care te pândește așteaptă răbdător pe covorașul din fața sufletului tău, pe care scrie mare „ignoranță”.

Este icoana ortodoxă făcută cu Inteligența Artificială.

Problema este că vânzătorii au tupeu și nu-ți spun că e făcută cu IA

O găsești de vânzare pe mai toate site-urile care vând icoane, dar ai grijă, că s-ar putea s-o găsești și pe Temu.

Vânzătorii de pe site-urile de specialitate ți-o împachetează cu descrieri pompoase pe care nici ei nu le înțeleg, însă dau bine.

Ei au tupeul să-ți promită vindecare și au tupeul și mai mare de a-ți spune că ai de-a face cu un original sau măcar cu o litografie (care este o reproducere sofisticată a icoanei originale și acceptată în cultul ortodox, în ideea ca ea să fie accesibilă cît mai multor credincioși, cu specificarea ca neapărat să fie sfințită).

Și chiar dacă nu ești licențiat în Artă Sacră, puțin simț al esteticului tot ai

Nu trebuie să fii doctor în Iconografie ca să-ți dai seama că majoritatea icoanelor puse la vânzare pe site-urile de specialitate sunt realizate cu IA, puse într-un fel de ramă din lemn și prezentate pompos cu un text ales special să te lovească la emoție.

Să luăm de pildă acest text: „Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Hadâmbu (am luat un exemplu) – 16.50 lei – Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Hadâmbu este una dintre icoanele făcătoare de minuni din țara noastră.

Acest fapt se datorează mirului care izvorăște din icoană săptămânal, precum și minunilor nenumărate care s-au săvârșit înaintea ei”, se poate citi în descrierea produsului.

Te vindecă de orice la 17 lei

Textul promite vindecări de neputințe vechi sau oribile: „Oamenii bolnavi sufletește au plecat vindecați, dureri ascunse, suferințe vechi și boli incurabile, infirmități sau cancere, neputințe spirituale sau blesteme vechi, toate se șterg în lacrimile Maicii Domnului. Dimensiuni exterioare: 27,5 cm x 23,5 cm. Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu este una dintre cele mai cunoscute și cinstite icoane făcătoare de minuni din România. Aflată în județul Iași, la Mănăstirea Hadâmbu, această icoană atrage mii de credincioși anual, fiind considerată o sursă de vindecare și sprijin în momentele grele”.

Incredibilul preț de 16, 5, practic, te obligă să-l iei. Ce mai înseamnă 17 lei în ziua de azi?

La prezentarea icoanei mai citim:

„Icoana este pictată în stil bizantin, pe lemn, și o înfățișează pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus în brațe. Datează din secolul al XVII-lea și a fost dăruită mănăstirii de către ctitorul ei, călugărul grec Iani Hadâmbu. De-a lungul timpului, icoana a fost martoră la numeroase minuni, multe dintre ele documentate în scrisori, jurnale sau mărturii ale credincioșilor”.

Maica Domnului cu crinii și cu șase degete

O fi, dar nu chiar această icoană, realizată cu IA și care nici măcar nu reproduce cu exactitate originalul, lăsând deoparte monstruozitatea estetică greu de ignorat!

Sau luați, de exemplu, această icoană a Maicii Domnului cu crinii.

Icoana originală reprezentând-o pe Născătoarea cu crinii simboliza curăția și puritatea de neatins a Fecioarei, ca vas ales de Domnul să se întrupeze.

O altă icoană, tot a Maicii Domnului, o reprezintă pe aceasta cu cercei (toată lumea știe că Maica Domnului era împopoțonată din cap până-n picioare cu bijuterii!).

Bun! Dacă nu ești atent, poți să cumperi o astfel de icoană reprezentând-o pe Maica Domnului cu crinii și având șase degete – probabil un prompt scris la repezeală, care nu a ținut cont de detalii.

Sora Sfântului Apostol Filip zici c-a scăpat de la chirurgie estetică

O altă icoană nu strigă, urlă IA: sfânta Mariamna, sora sfântului Apostol Filip, cinstită chiar de curând, pe 17 februarie, săptămâna asta.

În iconografia ortodoxă, sfânta este înfățișată îmbrăcată smerit, însă cine știe ce prompt i-o fi cerut lui Chat GPT sau altui IA, că în icoana asta Sfânta Mariamna zici că face reclamă la saloanele de chirurgie estetică: de la mandibula perfect definită la trăsăturile de star hollywoodian care se străduiește prea mult, icoana sfintei nu are nimic în comun cu originalul.

Și totuși, dacă nu ești atent, poți să le dai bani unora care n-au făcut decât să scrie un prompt într-o aplicație de IA, n-au stat cu săptămânile să-și bată capul cu cum bate lumina, ce culori să-și ia, cum să se poarte cu lemnul sau altele de genul ăsta.

Pruncul cu patru degete pe care nu le ține în poziție de binecuvântare

Apropo de șase degete, mai există o icoană a Maicii Domnului cu pruncul care binecuvântează. Doar că Pruncul, de data asta, are șase degete.

De menționat că tot în falsul cu Maica Domnului de la Hadâmbu (al cărei original chiar este făcător de minuni) – Pruncul Isus este înfățișat cu patru degete și nu sunt în poziție de binecuvântare.

Toate astea sunt falsuri ordinare și trebuie mare atenție atunci când vreți să vă luați o icoană!

Ce am putea să spunem mai mult?

Pentru un ortodox devotat, aceste icoane sunt jignirea supremă. Icoana, care este limbajul revelației în patrimoniul nostru vizual familiar este model identitar – cam așa ar trebui să trăim și noi, în niciun caz o vedere de pe o tarabă.

De la fast-food și fast-fashion, am ajuns acum la fast-spiritualitate – spiritualitate pe repede-nainte. Generarea de duh cu un prompt scris pe chatGPT și vândut ca obiect sacru, vindecător de boli oribile este monstruozitatea ultimă.

Icoană IA „în stil bizantin” – falsul ordinar de care să te ferești

Icoana IA vândută drept „stil bizantin, pe lemn… vindecătoare de boli groaznice și îi curge mir săptămânal”, ei bine, asta te face să te întrebi: unde nu a mai pătruns bâzdâgania IA-ului?

Andrei Rubliov, iconarul rus din secolul al XIV-lea a pictat „Isus Hristos Pantocrator” luni de zile.

Grigorie Juravlev a fost un iconar rus care s-a născut fără mâini și fără picioare și care toată viața lui a pictat icoane cu gura.

Babele din satul unde se născuse Grigorie i-au spus mamei lui că n-o să fie bun de nimic copilul ei și că să-l dea la circ, însă mama lui nici n-a vrut s-audă.

Grigorie a învățat să scrie cu dinții, iar de pictat icoane, a fost un fenomen.

Știa Grigorie că, la 300 de ani de la icoanele lui, cineva o să vină să scrie un prompt pe chatGPT cu ambele sale mâini, reproducând o icoană și-ncă într-un mod grotesc și pe care s-o împachezeteze cu darul curgerii de mir și al vindecării de boli crunte?

Nu știa!

Ce este și ce vrea icoana IA?

Ce promite ea? Vrea să redefinească spiritualitatea? Estetica? Gândul însuși? Înțelegerea întrupării?

Ce știe algoritmul IA despre suferință și despre pocăință? Ce știe despre speranță și rugăciune? Ce știe despre transformare?

În era algoritmilor, ce se va întâmpla cu icoana?

Va rămâne aceeași fereastră către cer accesibilă tuturor sau vor începe oamenii să se mulțumească și cu reflexia ei digitală?