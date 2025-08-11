Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Mânăstirea Glavacioc va fi adusă la Biserica „Sf. Gheorghe Nou – Km. Zero” din Capitală

Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Mânăstirea Glavacioc va fi adusă spre închinare la Biserica „Sfântul Gheorghe Nou, Km. Zero”, din București, în perioada 14 august 2025 ora 17:00 – 17 august 2025, ora 17:00, cu ocazia prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni, martirizați de sultanul Ahmed al III-lea chiar de praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Icoana, veche de 600 de ani, călătorește pentru prima dată la Biserica emblematică din Capitală, cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, și cu ocazia hramului de vară al bisericii și, deopotrivă, cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, potrivit portalului bisericii „Sfântul Georghe Nou”.

Programul dedicat

Joi, 14 august 2025:

– ora 17:00 – primirea icoanei “făcătoare de minuni” a Maicii Domnului de la mănăstirea Glavacioc;

– ora 17:15 – așezarea icoanei Maicii Domnului în pridvorul bisericii, alături de racla cu

moaștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu;

– ora 17:30 – slujba Prohodului Maicii Domnului;

Vineri, 15 august 2025:

– ora 8:30 – Slujba Utreniei;

– ora 10:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

– ora 18:00 – Slujbă de Priveghere pentru hramul bisericii, dedicat Sfinților Martiri Brâncoveni;

Sâmbătă , 16 august 2025:

– ora 8:30 – slujba Utreniei;

– ora 09:30 – primirea Preasfințitului Părinte Varlaam, Episcop Vicar Patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la hramul bisericii;

– ora 10:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

– ora 12:30 – slujbă de parastas

– ora 18:00 – slujba Acatistului Maicii Domnului

Duminică 17 august 2025:

Ora 8,30 – Slujba Utreniei

Ora 10:00 – Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie;

-Ora 17:00 – plecarea delegației de la mânăstirea Glavacioc, cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Povestea icoanei Maicii Domnului de la Mânăstirea Glavacioc

Se spune că icoana a fost descoperită de un cioban, într-un lemn de corn, pe locul de azi al mânăstirii. Ciobanul a luat-o acasă, dar a doua zi, dispăruse de aici, ca să fie găsită în locul inițial, semn al voinței Maicii Domnului ca icoana sa să rămână acolo.

Nici când a fost transportată la Curtea de Argeș icoana nu a rămas acolo, ci, în mod miraculos, a fost descoperită din nou în locul său inițial.

Minunile acestea au inspirat ridicarea unei biserici pe locul unde a fost găsită icoana.

În jurul acestei mici biserici, inițial, din lemn, s-a dezvoltat mânăstirea, ctitorită încă din vremea lui Mircea cel Bătrân (sfârșitul sec. XIV – începutul sec. XV).

Biserica originală a fost distrusă în timpul invaziei otomane din 1462.

Ulterior, a fost refăcută din zid și înzestrată cu moșii de Vlad al IV-lea Călugărul (1495), după ce acesta s-a tămăduit de o cumplită boală de stomac, bând apa izvorului din apropiere.

Credincioșii spun că icoana i-a ajutat pe mulți în rezolvarea unor procese legale prelungite și a adus vindecări neașteptate multora.