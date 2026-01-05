Report de peste 9 milioane de euro la Joker

Noile trageri Loto vor avea loc joi, 8 ianuarie, după ce duminică, 4 ianuarie, au fost acordate peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro). La categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) și la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I in valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 81.200 de lei.