Prima pagină » Social » Extragere Loto cu premii uriașe: 9,74 milioane euro la Joker

Extragere Loto cu premii uriașe: 9,74 milioane euro la Joker

Loteria Română organizează noi trageri joi, 29 ianuarie. Report uriaș la Joker - aproape 50 de milioane de lei.
Extragere Loto cu premii uriașe: 9,74 milioane euro la Joker
sursa foto: pixabay
Andreea Tobias
26 ian. 2026, 11:51, Social

Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a dat 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei.

Joker: Peste 49 de milioane de lei la categoria I

La Joker, categoria I, se înregistrează un report uriaș: peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro).

Loto 6/49: Peste 18 milioane de lei

La Loto 6/49, categoria I, reportul ajunge la peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro).

Celelalte jocuri

Noroc: Report cumulat de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

Noroc Plus: Report la categoria I de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

Loto 5/40: Report la categoria I de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro).

Super Noroc: Report cumulat de peste 17.300 de lei.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. AUR nu mai are 40%
Libertatea
Cele trei zodii care se vor umple de bani în luna februarie. Norocul le bate la ușă
CSID
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor