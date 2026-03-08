Prima pagină » Social » Rezultate LOTO, 8 martie 2026. Care sunt numerele câștigătoare

Rezultate LOTO, 8 martie 2026. Care sunt numerele câștigătoare

Loteria Română a organizat duminică, 8 martie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și alta suplimentară.
Rezultate LOTO, 8 martie 2026. Care sunt numerele câștigătoare
sursa foto: pixabay
Departamentul Social
08 mart. 2026, 19:19, Social

Duminică, 8 martie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, organizate de Loteria Română.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două trageri: una principală și una suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Numerele câștigătoare de duminică, 8 martie

Iată ce numere au fost extrase duminică, 8 martie:

Loto 6/49 tragerea principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46

Noroc: 2 6 1 1 6 1 3

Noroc Plus: 6 7 9 9 2 3

Joker tragerea principală: 18, 24, 41, 16, 20 + 10

Joker tragerea suplimentară: 43, 18, 26, 20, 3 + 15

Loto 5/40 tragerea principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25

Super Noroc: 2 9 8 8 8 7

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Un ucrainean a fugit de război cu un avion privat, a intrat ilegal în spațiul aerian al României și a aterizat pe un câmp, la Suceava
Libertatea
Te simți umflat, inflamat sau fără energie? Uleiul NATURAL care poate susține inflamația, colesterolul și glicemia
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor