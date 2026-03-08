Rezultate LOTO, 8 martie 2026. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 8 martie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, organizate de Loteria Română.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două trageri: una principală și una suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Numerele câștigătoare de duminică, 8 martie

Iată ce numere au fost extrase duminică, 8 martie:

Loto 6/49 tragerea principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46

Noroc: 2 6 1 1 6 1 3

Noroc Plus: 6 7 9 9 2 3

Joker tragerea principală: 18, 24, 41, 16, 20 + 10

Joker tragerea suplimentară: 43, 18, 26, 20, 3 + 15

Loto 5/40 tragerea principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25

Super Noroc: 2 9 8 8 8 7