Un rezervor de gaz îngropat în nisip a fost descoperit luni pe o plajă din Năvodari. Rezervorul a fost avariat accidental de un utilaj care pregătea plaja pentru sezonul estival.
UPDATE Rezervor de gaz îngropat ilegal sub nisip pe o plajă din Năvodari. Controale pe tot litoralul
Foto: Facebook/Diana Buzoianu
Cosmin Pirv
09 mart. 2026, 18:19, Social

UPDATE:

IPJ Constanța a anunțat că polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe o plajă din orașul Năvodari s-ar simți miros de gaz.

Din primele cercetări făcute ar fi fost identificată sursa de proveniență a mirosului, respectiv un rezervor GPL amplasat sub nivelul nisipului.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a legalității modului de amplasare a rezervorului, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 13.00, când un utilaj care pregătea plaja pentru sezonul estival, în zona fostei terase Lujo din Năvodari, a avariat accidental un rezervor subteran de gaz, cu o capacitate de 2600 litri, îngropat în nisip.

Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au securizat perimetrul și au restricționat accesul persoanelor pe o rază de aproximativ 100 de metri.

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Constanța, inclusiv echipa specializată pentru substanțe periculoase, și polițiști.

Zona a fost izolată și au fost aplicate toate măsurile necesare pentru eliminarea oricărui risc și prevenirea unui incident major.

Poliția a efectuat cercetări la fața locului și a ridicat probe în vederea deschiderii unui dosar penal pentru stabilirea tuturor responsabilităților, transmite Ministerul Mediului într-un comunicat.

Controale pe tot litoralul

„Politica Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la plajele din România este toleranță 0 pentru ilegalitățile care pun în pericol mii de români. Ce a fost descoperit astăzi la Năvodari – un rezervor de gaz îngropat ilegal într-o zonă în care încetase contractul de închiriere anul trecut – este un risc foarte mare și o iresponsabilitate uriașă din partea operatorilor economici. Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România indiferent cine sunt operatorii economici. Vom controla toate plajele eliberate de construcții în 2025 pentru a vedea dacă această situație se repetă și în alte zone”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Potrivit comunicatului citat, din verificările preliminare rezultă că rezervorul de gaz a fost îngropat ilegal în nisip de către operatorul economic care a administrat terasa din acea zonă.

Contractul de închiriere pentru sectorul de plajă a încetat în 30 octombrie 2025, iar operatorului i-a fost impusă obligația de a dezafecta și evacua toate dotările de pe plajă până cel târziu în 15 decembrie 2025.

„Rezervorul respectiv nu a fost declarat și nu a avut niciun acord din partea Administrației Naționale pentru amplasare”, arată reprezentanții ministerului.

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral face de mâine controale pentru verificarea întregului litoral românesc și identificarea oricăror situații similare care ar putea pune în pericol siguranța publică sau mediul.

