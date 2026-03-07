Controale ale Poliției la mașinile cu volan pe dreapta: sute de sancțiuni după verificarea a 865 de vehicule

Polițiștii rutieri au desfășurat o amplă acțiune de control privind vehiculele cu postul de conducere pe partea dreaptă, pentru a preveni și combate abaterile de la normele privind siguranța circulației pe drumurile publice.

Acțiunea a avut loc în contextul dinamicii accidentelor rutiere în care sunt implicate autovehicule cu volan pe dreapta, autoritățile analizând situația la nivel național.

84% dintre accidente, provocate de șoferi

Potrivit analizei realizate de poliție pentru perioada 2020 – 2025, majoritatea accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule sunt provocate de conducători auto.

Datele arată că aproximativ 84% dintre accidente s-au produs din cauza nerespectării normelor legale de circulație de către șoferi.

865 de mașini verificate într-o singură zi

În cadrul acțiunii desfășurate la 19 februarie 2026, polițiștii rutieri au verificat 865 de autovehicule cu volan pe dreapta.

Dintre acestea:

461 de vehicule erau înmatriculate în România

404 vehicule erau înmatriculate în alte state

Controalele au vizat atât respectarea regulilor de circulație, cât și starea tehnică a autovehiculelor.

Aproape 600 de sancțiuni aplicate

În urma verificărilor, polițiștii au constatat numeroase nereguli și au aplicat 595 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea:

567 de sancțiuni au fost pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

28 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea altor acte normative

De asemenea, 42 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru deficiențe tehnice constatate la autovehiculele cu volan pe dreapta.

Amenzi pentru viteză și depășiri periculoase

Polițiștii au sancționat și abateri grave de la regulile de circulație:

102 sancțiuni pentru depășirea limitei legale de viteză

5 sancțiuni pentru depășire neregulamentară

Permise și taloane reținute

În cadrul aceleiași acțiuni:

21 de permise de conducere au fost reținute

49 de certificate de înmatriculare au fost retrase

Totodată, polițiștii au constatat 3 infracțiuni la regimul rutier și 3 infracțiuni de altă natură.

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua, scopul fiind creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor în care sunt implicate autovehicule cu volan pe dreapta.