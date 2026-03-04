Prima pagină » Știrile zilei » Peste 450 de controale la serviciile sociale și sancțiuni de peste 470.000 de lei în luna ianuarie

Peste 450 de controale la serviciile sociale și sancțiuni de peste 470.000 de lei în luna ianuarie

Inspectorii sociali ai Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) au efectuat, în luna ianuarie 2026, un total de 451 de controale la nivel național, în urma cărora au dispus 330 de măsuri de remediere și au aplicat sancțiuni de 473.000 de lei.
Radu Mocanu
04 mart. 2026, 14:09, Social

În luna ianuarie 2026, inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), precum și cei ai agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și ai Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București au desfășurat 451 de misiuni de inspecție, în exercitarea atribuțiilor de control prevăzute de cadrul normativ în vigoare”, se arată în comunicatul emis miercuri de ANPIS. 

Inspectorii au monitorizat respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale licențiate, au realizat evaluări pentru acordarea sau respingerea acreditării furnizorilor și a licențelor de funcționare, precum și controale privind modul de acordare și gestionare a beneficiilor de asistență socială. 

Printre neregulile identificate de inspectorii ANPIS se numără neadaptarea căilor de acces și a grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilități, sența echipamentelor alternative de acces către etajele superioare în instituții publice sau neplata de către autoritățile locale a asistenților persoanelor cu handicap. 

În urma controalelor, inspectorii au dispus 330 de măsuri de remediere și au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale în valoare 473.000 lei. 

