Ministrul Muncii: Tichetele de energie vor fi acordate până la sfârșitul anului 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, vineri, că tichetele de energie vor fi acordate, în continuare, până la 31 decembrie 2026. Acesta a subliniat că peste 700.000 de români beneficiază deja de această formă de sprijin și a anunțat că persoanele care au nevoie și îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri pentru a putea beneficia de acest ajutor.

„Continuăm acordarea voucherelor de energie. Peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Cei care au nevoie și îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri pentru a beneficia de acest ajutor”, a spus ministrul Muncii într-o postare pe Facebook.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), peste un milion de cereri au fost depuse pentru acordarea acestui tichet de energie, iar peste 740.000 dintre acestea au fost declarate eligibile.

„Până în prezent, în aplicația EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile, în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 35/2025. Datele evidențiază interesul constant pentru această măsură de sprijin și necesitatea menținerii protecției acordate gospodăriilor vulnerabile”, se arată în comunicatul ANPIS.

ANPIS: Atenție deosebită la completarea corectă a cererii

De la introducerea acestui sprijin și până la ultima plată efectuată (în luna februarie 2026 pentru drepturile aferente lunii ianuarie 2026), ANPIS anunță că a realizat plăți în valoare totală de aproximativ 197,6 milioane lei pentru un număr mediu de 714.082 beneficiari eligibili la nivel național.

„Sprijinul constă în acordarea unui tichet electronic de energie în valoare de 50 lei lunar, sumă care poate fi utilizată exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică aferente locului de consum declarat. În contextul prelungirii perioadei de aplicare a măsurii până la 31 decembrie 2026, ANPIS încurajează cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor”, se mai menționează în comunicatul ANPIS.

Instituția informează cetățenii care doresc să depună o astfel de cerere să introducă datele personale corect, întrucât introducerea eronată a acestor informații poate conduce la invalidarea sau neeligibilitatea cererii.

„Menționăm că, după transmiterea cererii în aplicație, aceasta nu mai poate fi modificată. În situația identificării unor erori, este necesară anularea cererii inițiale și depunerea unei noi solicitări cu datele corecte”, mai precizează ANPIS.