China depășește SUA și redevine principalul partener comercial al Germaniei

În 2025, schimburile comerciale ale Germaniei cu China (importuri și exporturi) au ajuns la 251,8 miliarde de euro, potrivit calculelor Oficiului Federal de Statistică din Germania.

Pe fondul unei creșteri de 2,1%, China a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei. China a ocupat această poziție și în perioada 2016–2023, iar acum a depășit din nou SUA, care fusese pe primul loc în 2024.

Schimburile comerciale ale Germaniei cu SUA au fost afectate anul trecut de taxele vamale impuse de președintele Donald Trump.

Deși a scăzut cu 5%, Statele Unite au rămas al doilea partener comercial al Germaniei, cu un volum total al schimburilor de 240,5 miliarde de euro, fiind principală piață de export pentru produsele germane.

Companiile germane au exportat în SUA bunuri de 146,2 miliarde de euro, cu 9,4% mai puțin decât în anul anterior. S-au înregistrat scăderi semnificative de 17,8% la automobile și piese aferente.

În topul destinațiilor de export ale Germaniei, Franța este pe locul doi, urmată de Țările de Jos. China este abia pe locul șase la exporturi.

La importuri, China domină piața germană din 2015. În 2025, a fost din nou, de departe, principalul furnizor al Germaniei, cu importuri de 170,6 miliarde de euro, în creștere cu 8,8%, înaintea Țărilor de Jos și a SUA.

Economiștii spun că disputa tarifară influențează și exporturile Chinei, deoarece o parte din mărfurile care ar fi mers către SUA sunt redirecționate spre Europa.

În același timp, producătorii americani beneficiază de acces mai ușor pe piața UE și și-au crescut exporturile către Germania cu 2,7%.