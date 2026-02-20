Prima pagină » Economic » China depășește SUA și redevine principalul partener comercial al Germaniei

China depășește SUA și redevine principalul partener comercial al Germaniei

China a depășit din nou Statele Unite și a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei, notează dpa.
China depășește SUA și redevine principalul partener comercial al Germaniei
Iulian Moşneagu
20 feb. 2026, 15:37, Economic

În 2025, schimburile comerciale ale Germaniei cu China (importuri și exporturi) au ajuns la 251,8 miliarde de euro, potrivit calculelor Oficiului Federal de Statistică din Germania.

Pe fondul unei creșteri de 2,1%, China a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei. China a ocupat această poziție și în perioada 2016–2023, iar acum a depășit din nou SUA, care fusese pe primul loc în 2024.

Schimburile comerciale ale Germaniei cu SUA au fost afectate anul trecut de taxele vamale impuse de președintele Donald Trump.

Deși a scăzut cu 5%, Statele Unite au rămas al doilea partener comercial al Germaniei, cu un volum total al schimburilor de 240,5 miliarde de euro, fiind principală piață de export pentru produsele germane.

Companiile germane au exportat în SUA bunuri de 146,2 miliarde de euro, cu 9,4% mai puțin decât în anul anterior. S-au înregistrat scăderi semnificative de 17,8% la automobile și piese aferente.

În topul destinațiilor de export ale Germaniei, Franța este pe locul doi, urmată de Țările de Jos. China este abia pe locul șase la exporturi.

La importuri, China domină piața germană din 2015. În 2025, a fost din nou, de departe, principalul furnizor al Germaniei, cu importuri de 170,6 miliarde de euro, în creștere cu 8,8%, înaintea Țărilor de Jos și a SUA.

Economiștii spun că disputa tarifară influențează și exporturile Chinei, deoarece o parte din mărfurile care ar fi mers către SUA sunt redirecționate spre Europa.

În același timp, producătorii americani beneficiază de acces mai ușor pe piața UE și și-au crescut exporturile către Germania cu 2,7%.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
Libertatea
Zodia din horoscopul chinezesc „lovită” de provocări în 2026. Va avea parte de cele mai mari dezamăgiri în Anul Calului de Foc
CSID
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Promotor