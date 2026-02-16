O explozie într-un magazin de artificii din China ucide 8 persoane înainte de Anul Nou Lunar

Explozia de duminică după-amiază dintr-un sat din provincia Jiangsu a fost cauzată de un locuitor care a aprins artificii în mod necorespunzător în apropierea magazinului.

Nu au fost furnizate detalii suplimentare despre ceea ce s-a întâmplat.

Aprinderea petardelor la miezul nopții de Anul Nou Lunar este o tradiție în China. Însă, multe localități au interzis artificiile în ultimii ani, cel puțin parțial din cauza poluării aerului.

Acestea ar putea reveni în unele locuri după ce unele guverne au relaxat interdicțiile anul trecut.

Anul Nou Lunar, cunoscut și sub numele de Festivalul Primăverii în China, cade marți. Acesta va marca începutul anului calului în zodiacul chinezesc.

După explozia de duminică, Ministerul Managementului Situațiilor de Urgență a îndemnat toate regiunile să întărească supravegherea producției. De asemenea, a cerut supravegherea transportului, vânzării și folosirii artificiilor pentru a preveni accidentele viitoare.

Ministerul a afirmat că testarea artificiilor și a petardelor în jurul magazinelor ar trebui să fie strict interzisă. A cerut autorităților locale să identifice și să elimine punctele nevralgice „pentru a asigura populației un Festival al Primăverii sigur, auspicios și fericit”.