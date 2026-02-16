Grecia riscă să piardă un peisaj unic în lume: insula Milos sub asediul dezvoltării imobiliare

Milos, o insulă grecească considerată una dintre cele mai impresionante locații din Marea Egee, resimte o presiune crescândă generată de expansiunea turistică. Specialiștii subliniază că absența unui cadru juridic de protecție bine definit amenință cu distrugerea ireversibilă a acestui sit natural de o valoare inestimabilă. Epicentrul acestei dispute este Sarakiniko, o zonă distinctă prin relieful său alb imaculat, rezultat al modelării cenușii și gresiei vulcanice. Aceasta amintește adesea de un peisaj selenar, arată Euronews.

Necesitatea stringentă de a salvgarda formațiunile geologice delicate din regiune, aflate sub dubla amenințare a eroziunii naturale și a impactului turismului de masă, a fost recent evidențiată de Uniunea Europeană a Geostiințelor.

Autoritățile au ignorat avertismentele

În ciuda acestor avertismente, autoritățile locale au emis anul trecut o autorizație pentru ridicarea unui hotel de cinci stele în proximitate. Decizia a generat un val de nemulțumiri în rândul comunității. Deși, în urma opoziției publice, aprobarea a fost ulterior anulată, numeroase alte inițiative hoteliere progresează în diverse sectoare ale insulei, iar activitățile de construcție de-a lungul coastei continuă.

Această controversă a creat o ruptură în cadrul comunității locale. O parte dintre rezidenți pledează pentru o expansiune controlată. Ei argumentează că insula are nevoie de fonduri și infrastructură modernă. Totuși nu se dorește a urma exemplul altor destinații aglomerate, cum ar fi Santorini. „Este esențială o dezvoltare ponderată și responsabilă. Insula nu trebuie să sufere transformări drastice într-un interval scurt de timp”, afirmă adepții acestei perspective.

Pe de altă parte, o altă facțiune pune accentul pe avantajele economice prompte. Investițiile recente sunt văzute ca o sursă de noi oportunități de angajare, de creștere a veniturilor fiscale și de speranță pentru tinerii care, în lipsa acestora, ar fi tentați să părăsească insula. Un lucrător din industria minieră locală declară: „Unitățile hoteliere creează locuri de muncă și aduc resurse financiare pentru întreaga comunitate.”

Milos, între dezvoltare și identitatea geologică naturală

Administrația locală insistă asupra necesității de a conserva identitatea geologică a insulei. Primarul din Milos a precizat că investitorii care demonstrează respect pentru particularitățile și caracterul distinctiv al zonei sunt bineveniți. Condiția este ca orice proiect de dezvoltare să fie armonizat cu natura insulei.

Totuși, în lipsa unei reglementări legislative explicite de protecție, rezidenții și asociațiile ecologiste lansează un avertisment ferm. Aprobarea construcțiilor în regiuni vulnerabile, inclusiv cele parte a rețelei NATURA 2000, riscă să modifice permanent unul dintre cele mai impresionante peisaje naturale ale Greciei.