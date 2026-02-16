Prima pagină » Știri externe » Fost ministru al Energiei acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina

Herman Halushchenko, fostul ministru al energiei din Ucraina, a fost acuzat de spălare de bani și implicare într-un grup criminal în cadrul unui scandal major de corupție din țară, a anunțat, luni, Biroul Național Anticorupție (NABU).
16 feb. 2026

Acuzațiile împotriva lui Halushchenko au fost aduse la câteva luni după ce Ucraina a fost zguduită de cea mai mare anchetă de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski.

Duminică, fostul oficial a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina, potrivit The Kyiv Independent.

Halushchenko a fost anchetat de NABU în cadrul unui caz care implică compania nucleară de stat Energoatom. Alți opt suspecți au fost acuzați, iar Timur Mindich, un asociat apropiat al lui Zelenski, este presupusul lider al grupului.

Halushchenko a ocupat funcția de ministru al Energiei între 2021 și 2025 și a fost numit ministru al Justiției în iulie 2025. În noiembrie, NABU a percheziționat proprietăți legate de acesta în cadrul anchetei.

Declarațiile Biroului Național Anticorupție

Potrivit NABU, membrii grupului criminal expus de agențiile anticorupție în noiembrie au inițiat înregistrarea unui fond pe insula Anguilla în februarie 2021.

Fondul avea ca scop strângerea a aproximativ 100 de milioane de dolari în „investiții”, familia lui Halushchenko numărându-se printre „investitori”, a declarat biroul.

Fondul era condus de un asociat de lungă durată al grupului criminal, cetățean al Seichellelor și al Saint Kitts și Nevis, care „furniza servicii de spălare de bani pentru venituri provenite din activități criminale”, a declarat NABU.

Pentru a ascunde implicarea lui Halushchenko, două companii ar fi fost înființate în Insulele Marshall, integrate într-o structură fiduciară înregistrată în Saint Kitts și Nevis. Beneficiarii erau fosta sa soție și cei patru copii, potrivit biroului.

NABU a susținut că societățile au devenit „investitori” în fond prin cumpărarea de acțiuni, în timp ce membrii grupului criminal au început să transfere fonduri în conturile fondului din trei bănci elvețiene, în interesul fostului ministru.

Potrivit biroului, în timpul mandatului lui Halushchenko ca ministru al energiei, grupul criminal a primit peste 112 milioane de dolari prin intermediul lui Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Halushchenko și suspect în acest caz.

Banii ar fi fost spălați folosind diverse metode, inclusiv criptomonede și „investiții” în fond.

