Corupție la vârful Poliției de Frontieră din Ucraina: mită pentru contrabanda cu țigări spre statele UE

Ancheta arată că aceștia ar fi luat mită în mod repetat pentru a permite mașinilor care transportau țigări de contrabandă să treacă frontiera fără verificări, către state ale Uniunii Europene.

Printre suspecți se numără fostul șef al Serviciului de Grăniceri de Stat, cu grad de general, un șef de unitate dintr-un punct de trecere a frontierei aflat în funcție, precum și un fost oficial al instituției. Faptele sunt încadrate juridic la complicitate și luare de mită în formă agravată, în conformitate cu legislația penală ucraineană.

Peste 20.000 de euro mită în numai cinci luni

Anchetatorii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), împreună cu Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), au dezvăluit joi că un grup organizat a pus la punct această schemă de contrabandă cu țigări încă din anul 2023. Funcționari de rang înalt din Poliția de Frontieră ar fi asigurat așa-numitele „culoare verzi” pentru mașinile implicate, primind în schimb plăți ilegale în mod regulat.

Potrivit procurorilor, numai în cinci luni din 2023, „polițiștii de frontieră ar fi primit cel puțin 204.000 de euro mită pentru trecerea fără controale a 68 de vehicule, suma standard fiind de aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare mașină”.

Numere diplomatice, folosite ca paravan

Pentru a-și ascunde activitatea ilegală, membrii rețelei foloseau mașini înmatriculate în Cehia și Austria, pe care montau plăcuțe speciale ce imitau numerele diplomatice. Astfel, vehiculele păreau să aparțină corpului diplomatic și erau mult mai rar oprite sau verificate la frontieră.

În plus, în vehicule se aflau persoane cu pașapoarte diplomatice – membri ai familiilor diplomaților ucraineni aflați în misiuni în Europa. Prezența acestora a permis evitarea controalelor efectuate de autoritățile vamale și de frontieră ale statelor UE.

Ancheta a mai stabilit că unii dintre oficialii de rang înalt ai Poliției de Frontieră colaboraseră anterior, în cariera lor, cu diplomați ale căror rude au fost ulterior implicate în această schemă.

Investigația este în curs, iar măsurile procedurale continuă pentru documentarea completă a faptelor și stabilirea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de corupție și contrabandă.