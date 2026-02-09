Operațiune de contrabandă cu țigări la un penitenciar. Prejudiciul: un milion de euro

Operațiunea de contrabandă cu țigări a fost descoperită la penitenciarul Fleury-Mérogis din Franța, potrivit Le Figaro. Ancheta analizează un prejudiciu de peste un milion de euro. În dosar sunt implicați directorul financiar al închisorii, fratele său, gardian, sindicalist și șef al magazinului instituției, dar și soția sa vor fi judecați în aprilie la Évry pentru presupusa lor implicare într-o operațiune de contrabandă cu țigări.

Cei trei au fost arestați la începutul săptămânii trecute și duși în fața instanței penale pentru a fi judecați în regim de urgență. La cererea inculpaților, cazul a fost amânat până la 16 aprilie pentru a le oferi timp să-și pregătească apărarea. Gardianul care este și șef al magazinului a recunoscut că a vândut țigări în afara penitenciarului.

Infracțiunea a fost descoperită în timpul unui control de rutină deoarece pachetele de țigări vândute în penitenciar au o dimensiune diferită față de cele comercializate în magazinele din Franța.

„Deoarece dimensiunile pachetelor de țigări destinate deținuților sunt diferite de cele găsite în exterior, polițiștii au descoperit această operațiune de trafic la scară largă în timpul unui control de rutină într-un loc public”, a explicat o sursă apropiată anchetei.

Conform anchetatorilor, operațiunea a început în ianuarie 2020 și a ținut până la începutul anului 2026. În timpul perchezițiilor domiciliare au fost descoperite suma de 180.000 de euro într-un seif și numeroase cartoane de țigări.