Prima pagină » Știri externe » Operațiune de contrabandă cu țigări la un penitenciar. Prejudiciul: un milion de euro

Operațiune de contrabandă cu țigări la un penitenciar. Prejudiciul: un milion de euro

O uriașă operațiune de contrabandă cu țigări a fost descoperită la un penitenciar din Franța. Prejudiciul este de un milion de euro. Cei implicați sunt rude și angajați ai penitenciarului, inclusiv directorul financiar.
Operațiune de contrabandă cu țigări la un penitenciar. Prejudiciul: un milion de euro
Sursă foto: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Petru Mazilu
09 feb. 2026, 19:22, Știri externe

Operațiunea de contrabandă cu țigări a fost descoperită la penitenciarul Fleury-Mérogis din Franța, potrivit Le Figaro. Ancheta analizează un prejudiciu de peste un milion de euro. În dosar sunt implicați directorul financiar al închisorii, fratele său, gardian, sindicalist și șef al magazinului instituției, dar și soția sa vor fi judecați în aprilie la Évry pentru presupusa lor implicare într-o operațiune de contrabandă cu țigări.

Cei trei au fost arestați la începutul săptămânii trecute și duși în fața instanței penale pentru a fi judecați în regim de urgență. La cererea inculpaților, cazul a fost amânat până la 16 aprilie pentru a le oferi timp să-și pregătească apărarea. Gardianul care este și șef al magazinului a recunoscut că a vândut țigări în afara penitenciarului.

Infracțiunea a fost descoperită în timpul unui control de rutină deoarece pachetele de țigări vândute în penitenciar au o dimensiune diferită față de cele comercializate în magazinele din Franța.

„Deoarece dimensiunile pachetelor de țigări destinate deținuților sunt diferite de cele găsite în exterior, polițiștii au descoperit această operațiune de trafic la scară largă în timpul unui control de rutină într-un loc public”, a explicat o sursă apropiată anchetei.

Conform anchetatorilor, operațiunea a început în ianuarie 2020 și a ținut până la începutul anului 2026. În timpul perchezițiilor domiciliare au fost descoperite suma de 180.000 de euro într-un seif și numeroase cartoane de țigări.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică. Maia Morgenstern: Vreau schimbarea legii/ Nicu Alifantis: E de râsu-plânsu/ Manuela Hărăbor: Aduc aminte de Suzana Gîdea/ UNITER: Nici în comunism nu era așa
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Afecțiunea care i s-a reactivat Marinei Dina la Survivor: „Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor