O țară din UE declară stare de urgență din cauza contrabandei cu țigări

O țară din Uniunea Europeană declară stare de urgență din cauza contrabandei cu țigări. Este vorba despre Lituania, care se confruntă cu valuri de baloane lansate din țara vecină, Belarus. Acestea pun în pericol traficul aerian.
Sursă foto: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
09 dec. 2025, 09:38, Social

Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor care trec granița venind din Belarus. Durata stării de urgență nu a fost specificată. Autoritățile din Belarus, care au permis Rusiei să folosească teritoriul lor pentru invadarea Ucrainei din 2022, neagă orice responsabilitate.

Marți, Lituania a declarat stare de urgență din cauza amenințărilor la adresa siguranței publice reprezentate de contrabanda realizată cu baloane din Belarus, a anunțat guvernul, potrivit Le Figaro.

Lituania acuză Belarus că permite traficanților să folosească baloane meteorologice pentru a transporta țigări de contrabandă peste graniță, forțând în mod repetat Aeroportul Vilnius să suspende operațiunile și perturbând traficul aerian.

În replică, Belarus acuză Lituania de provocări, inclusiv de trimiterea unei drone pentru a lansa „documente extremiste”. Lituania, membră NATO și a Uniunii Europene, respinge aceste acuzații, numindu-le minciuni.

