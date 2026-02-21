Efectele ninsorii în București: Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii

În urma ninsorilor din București au fost afectate peste 10 astfel de terenuri, relatează Gândul. Zonele cele mai afectate au fost baza Dinamo cu trei baloane afectate, zona Tei cu două baloane incapacitate și Centrul Național de Tenis cu încă două baloane avariate.

Baloanele presostatice sunt structuri gonflabile care acoperă terenurile de sport. Ele oferă protecție împotriva condițiilor meteo și permit utilizarea terenurilor pe toată durata anului.

Cu toate acestea, acumulările mari de zăpadă au cauzat cedarea structurii, ceea ce a dus la prăbușirea baloanelor, în ciuda designului flexibil.

Prăbușirea baloanelor s-a produs în timpul nopții astfel că în urma incidentelor nu au fost înregistrate victime.

De vineri până duminică, municipiul București va fi sub o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, precipitațiile însemnate cantitativ, ninsori, viscol care ar putea duce la formarea unui strat de zăpadă de până la 15 centimetri.