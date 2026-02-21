Prima pagină » Știrile zilei » Efectele ninsorii în București: Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii

Efectele ninsorii în București: Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii

Mai multe baloane presostatice care acopereau terenuri de tenis din București s-au prăbușit în ultimele zile din cauza cantităților mari de zăpadă, în urma ninsorilor care au afectat Capitala. În urma prăbușirii nu au fost înregistrate victime.
Efectele ninsorii în București: Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii
Galerie Foto 6
Sursa foto: Gândul
Radu Mocanu
21 feb. 2026, 19:53, Social

În urma ninsorilor din București au fost afectate peste 10 astfel de terenuri, relatează Gândul. Zonele cele mai afectate au fost baza Dinamo cu trei baloane afectate, zona Tei cu două baloane incapacitate și Centrul Național de Tenis cu încă două baloane avariate. 

Vezi galeria foto
6 poze

Baloanele presostatice sunt structuri gonflabile care acoperă terenurile de sport. Ele oferă  protecție împotriva condițiilor meteo și permit utilizarea terenurilor pe toată durata anului. 

Cu toate acestea, acumulările mari de zăpadă au cauzat cedarea structurii, ceea ce a dus la prăbușirea baloanelor, în ciuda designului flexibil. 

Prăbușirea baloanelor s-a produs în timpul nopții astfel că în urma incidentelor nu au fost înregistrate victime. 

De vineri până duminică,  municipiul București va fi sub o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, precipitațiile însemnate cantitativ, ninsori, viscol care ar putea duce la formarea unui strat de zăpadă de până la 15 centimetri. 

 

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
CEO-ul Pfizer: „Am salvat lumea de la COVID. Acum, vom salva lumea de la cancer”
Gandul
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor