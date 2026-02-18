Restricții de trafic pe autostrăzi din cauza ninsorii. S-a reluat traficul pe A7 Ploiești-Adjud și A1 București-Râmnicu Vâlcea. Ce drumuri sunt închise

Infotrafic anunță ce drumuri sunt închise miercuri după amiaza din cauza ninsorii și a viscolului

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri, la ora 16.00, nu sunt segmente de autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit Infotrafic, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 București-Râmnicu Vâlcea, A2 București-Cernavodă, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și A0 Centura București.

Pe DN 67C, între localitățile Rânca – Novaci, județul Gorj, se circulă îngreunat pe ambele sensuri de mers, în spatele utilajelor de deszăpezire și a echipajelor de poliție.

UPDATE ORA 16:00 Trafic normal pe A1 București – Râmnicu Vâlcea

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că circulația a revenit la normal pe toată distanța autostrăzii Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea.

Cu toate acestea, șoferii trebuie să țină cont că se circulă în condiții de iarnă, deoarece pe carosabil există strat de zăpadă.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mențină o distanță mai mare față de alte vehicule, să fie atenți în zonele cu vizibilitate scăzută și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți pe traseu.

UPDATE ORA 15:00 Traficul pe A7 Ploiești-Adjud a fost reluat

Traficul pe autostrada A7 Ploieşti-Adjud, oprit din cauza ninsorilor și viscolului, a fost reluat miercuri după-amiază, anunță Centrul Infotrafic.

Centrul Infotrafic al Poliției Române precizează că traficul s-a redeschis pe întreg tronsonul dintre Dumbrava, judeţul Prahova și Adjud, judeţul Vrancea, după ce condițiile meteorologice s-au îmbunătățit.

Se circulă însă în continuare în condiții de iarnă, cu zăpadă pe carosabil.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să mențină distanța de siguranță față de alte vehicule, să fie prudenți pe sectoarele cu vizibilitate redusă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în teren.

UPDATE ORA 14:00

Traficul pe Bulevardul Regina Maria din București este paralizat după ce tramvaiele nu pot vira spre Bulevardul 11 Iunie, care duce spre Bulevardul Carol.

Un mecanic de tramvai, femeie, refuză să continue pe ruta spre Filaret, spunând că „ar pune în pericol traficul”. Ea a explicat că strada se îngustează și va bloca circulația.

Situația este agravată de un autocar din Ucraina care ocupă ambele benzi pe Regina Maria. Acesta a intrat pe contrasens și s-a blocat în trafic. Traficul rămâne complet îngreunat până la eliberarea arterei.

UPDATE ORA 13.00

Centrul INFOTRAFIC informează că, la ora 13.00, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, este închisă autostrada A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) – km. 194 (Adjud, județul Vrancea).

S-a reluat circulația rutieră pe Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, sensul spre București, tronsonul kilometric 120 (Bascov, județul Argeș) – 10 (București). Sunt în continuare restricționate nodurile rutiere care acced către autostradă, urmând să se deschidă treptat în funcție de defluirea din zona DNCB și a zonelor limitrofe municipiului București.

S-a reluat circulația rutieră normal pe Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova) și pe A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Pe DN 67C, între loc. Rânca – Novaci, județul Gorj, se circulă controlat pe ambele sensuri de mers, în spatele utilajelor de deszăpezire și a echipajelor de poliție.

Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

– calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;

– calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

Județul Brăila:

– DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;

– DN 21, între loc. Vărsătura – Bărăganul (limită cu județul Ialomița);

– DN 21A, între loc. Bărăganul – limită cu județul Ialomița;

– DN 2S, între mun. Brăila – Jijila (județul Tulcea).

Județul Ialomița:

– DN 21A Țăndărei-limita cu jud. Brăila;

Județul Ilfov:

– DNCB – trafic oprit pe sensul de mers spre autostrada A1, între loc. Mogoșoaia și Chitila;

Județul Tulcea:

– DN 2S, între loc. Jijila – pod Brăila;

– DN 22J, între loc. Smârdan – pod Brăila.

Județul Vrancea:

– DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști;

– DN 2N, între loc. Bogza -Dumbrăveni;

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN 2C Costesti-Padina;

Județul Constanța:

– DN 22C Cernavodă-Murfatlar;

– DN 38 Vama negru Vodă-Agigea;

– DN 22A Tulcea-Hârșova;

– DN 2A Giurgeni – intersecție DN2A/DN 22;

– DN 3 Constanța – Ostrov (limită cu jud. Călărași);

– DN 22 Lumina – limita cu jud. Tulcea.

Județul Ialomița:

– DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău;

– DN 21 Slobozia-Drajna;

Județul Tulcea:

– DN 22A, între loc. Cataloi– Topolog;

– DN 22, între loc. Babadag – Baia, jud. Constanța

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

– DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.

Județul Ialomița:

– DN 2 Urziceni/limita Ilfov;

– DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

– DN 2A Urziceni-Giurgeni.

Județul Prahova:

– DN1D, între loc. Ciorani – limita cu jud. Ialomița;

Județul Tulcea:

– DN 22, între loc. Isaccea – Jijila.

Județul Vrancea:

– DN 23, între loc. Focșani și Nănești.

UPDATE ORA 12.00

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale:

Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, sensul spre București: tronsonul kilometric 120 (Bascov, județul Argeș) – 10 (București);

A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) – km. 194 (Adjud, județul Vrancea);

A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

S-a reluat circulația rutieră controlat de către echipaje de poliție rutieră pe Autostrada A3 București-Brașov între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova). Se circulă în condiții de iarnă, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă și, parțial, cu polei.

Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi

Autostrada A2 București-Cernavodă:

calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;

calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

Județul Brăila:

DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;

DN 21, între loc. Vărsătura – Bărăganul (limită cu județul Ialomița);

DN 21A, între loc. Bărăganul – limită cu județul Ialomița;

DN 2S, între mun. Brăila – Jijila (județul Tulcea).

Update ORA 10.00:

UPDATE ORA 10.00

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la ora 10:00, circulația rutieră este grav afectată în centrul, sudul și estul țării din cauza ninsorilor abundente și a viscolului puternic.

Autostrăzi închise

La această oră, traficul este închis pe următoarele tronsoane:

Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea, sensul spre București, între km 120 (Bascov, județul Argeș) și km 10 (București);

Autostrada A3 București – Brașov, între km 7 (București) și km 68 (Bărcănești, județul Prahova);

Autostrada A7 Ploiești – Adjud, între km 0 (Dumbrava, județul Prahova) și km 194 (Adjud, județul Vrancea);

Autostrada A0 – Centura Capitalei, între km 22 și km 39, pe segmentul Afumați – Balotești (județul Ilfov).

Restricții pentru vehiculele de mare tonaj

De asemenea, au fost impuse restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone pe Autostrada A2 București – Cernavodă, după cum urmează:

pe sensul București – Dragalina, între km 10 și km 105;

pe sensul Fetești – București, între km 144 și km 10.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să se informeze permanent cu privire la evoluția condițiilor meteo și a restricțiilor de trafic.

Update:

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert: Alertă extremă pentru Autostrada A1 București-Pitești. Se recomandă ocolirea zonei sau găsirea unei rute alternative.

Știre inițială

„Pe Autostrada A3 București – Ploiești, se circulă în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, informează autoritățile.

Într-o nouă informare, autoritățile anunță că traficul pe A7 a fostr restricționat în totalitate. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile.În zonă se acționează pentru deblocarea drumului.În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7”, anunță Centrul INFOTRAFIC

De asemenea, traficul se desfășoară îngreunat și pe Autostrada A2 București – Constanța, în condiții de iarnă.

„În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, între km. 10 – 105 pe sensul dinspre București spre Constanța, respectiv între km. 144 – 10 pe celălalt sens de mers”, se arată în informare.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate de restricții, să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.