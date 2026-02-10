Prima pagină » Social » Infotrafic: Ninsori pe două artere importante din județul Argeș. Poliția recomandă prudență în trafic

Infotrafic: Ninsori pe două artere importante din județul Argeș. Poliția recomandă prudență în trafic

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, marți seara, pe raza județului Argeș, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, cu depuneri pe partea carosabilă pe două artere importante.
Sursa foto: captură video Facebook/DRDP Craiova
10 feb. 2026, 20:37, Social

Potrivit Centrului Infotrafic, marți seara, sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare pe raza județului Argeș, cu depunere locală pe partea carosabilă pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea și DN 73C Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea.

Polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze, înainte de plecare, cu privire la starea vremii și eventualele restricții de trafic de pe traseele planificate. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, lunetei și a geamurilor laterale și să circule cu o viteză adaptată condițiilor de drum.

Pentru reducerea riscului de accidente, polițiștii recomandă folosirea frânei de motor. Aceștia subliniază că deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este permisă doar autovehiculelor echipate cu anvelope de iarnă, conform legislației în vigoare.

Totodată, pentru prevenirea blocajelor rutiere, participanții la trafic sunt rugați să permită intervenția utilajelor de deszăpezire.

