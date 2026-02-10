Prima pagină » Știri externe » Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor

Piloții și personalul de cabină al companiei aeriene Lufthansa vor intra joi în grevă. În aceste condiții, pasagerii care călătoresc cu Lufthansa trebuie să se aștepte ca zborurile să fie afectate de grevă.
10 feb. 2026

Joi sunt probabile perturbări majore ale zborurilor operate de compania aeriană germană Lufthansa, după ce două sindicate separate au chemat la grevă piloții și personalul de cabină.

Potrivit Reuters, greva de 24 de ore a fost convocată de sindicatul piloților pe fondul unui conflict privind plata pensiilor.

Președintele sindicatului care reprezintă piloții, Andreas Pinheiro, a anunțat întreruperea activității, afirmând că personalul „ar fi dorit foarte mult să evite o escaladare”.

„I-am acordat în mod deliberat companiei Lufthansa câteva luni pentru a găsi o soluție”, a spus Pinheiro, potrivit Deutsche Welle.

Pe de altă parte, sindicatul însoțitorilor de zbor UFO a chemat și membrii săi de la Lufthansa CityLine să intre în grevă joi, în contextul închiderii planificate a operațiunilor de zbor și a „refuzului continuu al angajatorului de a negocia un plan social colectiv”.

În aceste condiții, pasagerii care zboară cu Lufthansa ar putea întâmpina, în cursul zilei de joi, perturbări și zboruri anulate în toată țara. Se preconizează că greva va afecta toate aeroporturile germane, inclusiv marile hub-uri internaționale Frankfurt și München. Și zborurile cargo vor fi afectate.

Lufthansa a înregistrat pierderi financiare în 2024

În ultimul raport financiar, compania Lufthansa a înregistrat o pierdere de 20% din veniturile sale în 2024. În acest sens, compania aeriană germană a decis că trebuie să reducă costurile pentru a-și gestiona datoriile.

Anul trecut, Lufthansa a anunțat că va disponibiliza 4.000 de angajați, adică aproape 4% din personalul său.

