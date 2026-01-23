Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026

Avionul este cel mai sigur mijloc de transport existent. Potrivit datelor Flightradar24, platforma care urmărește cu cea mai mare precizie traficul aerian global în timp real, zilnic sunt înregistrate între 100.000 și 130.000 de zboruri. La rândul său, IATA, Asociația Internațională a Transportului Aerian, estimează că numărul pasagerilor care vor călători cu avionul în 2026 va ajunge la 5,2 miliarde, potrivit La Vanguardia.

În ciuda acestor cifre uriașe, industria aviației se confruntă foarte rar cu incidente, iar numărul accidentelor este extrem de scăzut. Este un sector strict reglementat, supus unor controale foarte riguroase și unor inspecții constante, ceea ce oferă garanții solide pentru pasageri.

Ca în fiecare an, Airline Ratings, portal independent specializat în evaluarea siguranței și a produselor oferite de companiile aeriene, a publicat rezultatele analizei riguroase realizate de experții săi. După evaluarea a 320 de companii, aceștia au realizat clasamentele celor mai sigure 25 de companii aeriene tradiționale, cu servicii complete, și ale celor mai sigure 25 de companii low cost din lume.

În realizarea clasamentelor, Airline Ratings a luat în calcul criterii precum vechimea flotelor, rata incidentelor de siguranță raportată la numărul total de zboruri, incidentele grave, pregătirea piloților, auditurile internaționale de siguranță și, ca element de noutate, prevenirea turbulențelor.

Cele mai sigure companii

Pentru prima dată, Etihad a fost desemnată cea mai sigură companie aeriană din lume. Transportatorul cu sediul în Abu Dhabi a urcat pe primul loc, după ce în ediția precedentă se afla pe poziția a cincea. Rezultatul se datorează unei combinații de factori: o flotă tânără, progrese importante în siguranța la bord, în special în ceea ce privește turbulențele, un istoric fără accidente și cea mai scăzută rată a incidentelor per zbor dintre toate companiile analizate.

„Diferențele mici dintre companii nu ar trebui interpretate ca lacune de siguranță”, a subliniat Sharon Petersen, directoarea executivă a Airline Ratings.

Pe următoarele poziții se află Cathay Pacific, cu baza pe aeroportul internațional din Hong Kong, iar podiumul este completat de Qantas Airways, compania națională a Australiei. Locurile patru și cinci sunt ocupate de Qatar Airways, desemnată cea mai bună companie aeriană din lume, și Emirates, cu sediul în Dubai, ceea ce evidențiază dominația clară a companiilor din zona Golfului Persic în materie de siguranță.

În top 25 se regăsesc zece companii asiatice, șapte europene, patru americane și patru din Oceania. Cea mai bine clasată companie europeană este, din nou, Turkish Airlines, care ocupă locul 12 la nivel mondial și devine cea mai sigură companie aeriană din Europa pentru 2026. Urmează Virgin Atlantic din Marea Britanie, pe locul 13, și TAP Air Portugal, pe poziția 16. Iberia este singura companie spaniolă din clasament, ocupând locul 20 la nivel mondial și poziția a șasea în Europa.

Cele mai sigure 25 de companii aeriene tradiționale

Etihad, Emiratele Arabe Unite Cathay Pacific, Hong Kong Qantas, Australia Qatar Airways, Qatar Emirates, Dubai Air New Zealand, Noua Zeelandă Singapore Airlines, Singapore EVA Air, Taiwan Virgin Australia, Australia Korean Air, Coreea Starlux, Taiwan Turkish Airlines, Turcia Virgin Atlantic, Regatul Unit ANA, Japonia Alaska Airlines, SUA TAP Air Portugal, Portugalia SAS, Scandinavia British Airways, Regatul Unit Vietnam Airlines, Vietnam Iberia, Spania Lufthansa, Germania Air Canada, Canada Delta, SUA American Airlines, SUA Fiji Airways, Fiji

Low cost și siguranță

Contrar percepției frecvente, analiza Airline Ratings arată că zborurile low cost nu sunt sinonime cu un nivel scăzut de siguranță. Compania chineză HK Express este, pentru al doilea an consecutiv, cea mai sigură companie low cost din lume.

Potrivit lui Sharon Petersen, acest rezultat se datorează „unei flote moderne, unei rate excepțional de scăzute a incidentelor, fără niciun accident, și unui audit de siguranță la bord aproape impecabil”.