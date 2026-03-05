Războiul din Iran a anulat, până acum, peste 23.000 de zboruri. Câte milioane de oameni sunt afectați, anunțurile principalilor operatori

Din 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul, 23.000 de zboruri din sau către Orientul Mijlociu au fost anulate, potrivit Bloomberg, care citează estimări ale companiei de analiză Cirium.

Aceasta echivalează cu 4,4 milioane de locuri la bordul companiilor aeriene.

Companiile aeriene din Israel și Iran au fost cele mai afectate de conflict.

Conflictul a avut un impact semnificativ și asupra operațiunilor altor transportatori din Orientul Mijlociu.

În special, cel mai mare transportator internațional din lume, Emirates, a suspendat zborurile programate către și dinspre Dubai până pe 7 martie.

Qatar Airways nu va opera zboruri cel puțin până pe 6 martie.

Companiile aeriene asiatice, europene și americane și-au anulat, de asemenea, zborurile către Israel, Emiratele Arabe Unite și alte țări din regiune.

Zeci de mii de turiști sunt încă blocați în țările din Golful Persic. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat crearea unor coridoare aeriene sigure care permit până la 48 de zboruri pe oră.

Anulările vor avea repercusiuni și dincolo de perioada actuală, deoarece lasă avioanele în afara pozițiilor și membrii echipajelor în locații greșite. Zeci de mii de pasageri sunt blocați, așa că multe companii aeriene efectuează zboruri speciale de evacuare.

Într-un semn că situația se îmbunătățește ușor, Emiratele Arabe Unite încep să stabilească ceea ce numesc coridoare aeriene sigure, care vor permite până la 48 de zboruri pe oră, a declarat Ministerul Economiei. Sunt programate peste 80 de zboruri suplimentare, cu o capacitate de peste 27.000 de pasageri, a precizat ministerul.

Iată o listă a companiilor aeriene care au anunțat ajustări ale orarelor zborurilor regionale:

Air France-KLM

KLM Royal Dutch Airlines a suspendat restul zborurilor din sezonul de iarnă către și dinspre Tel Aviv, începând de duminică. De asemenea, a oprit zborurile către și dinspre Dammam și Riyadh, Arabia Saudită și Dubai până pe 9 martie, potrivit unui anunț publicat pe site-ul său web.

British Airways

Zboruri anulate către Amman, Abu Dhabi, Bahrain, Dubai, Doha și Tel Aviv.

Cathay Pacific

Serviciile anulate către și dinspre Dubai și Riyadh, Arabia Saudită — unde spațiul aerian rămâne deschis — până pe 14 martie.

Delta Airlines

Zborurile dintre New York și Tel Aviv sunt suspendate până pe 8 martie.

EasyJet

Compania aeriană low-cost a anulat marți zborurile către Cipru după ce dronele au lovit baza Forțelor Aeriene Regale Britanice de acolo.

Emiratele Arabe Unite

Cea mai mare companie aeriană internațională din lume a prelungit suspendarea zborurilor către și dinspre Dubai până pe 4 martie.

Emirates a anulat peste 2.000 de zboruri de sâmbătă, printre cele mai severe perturbări înregistrate vreodată pentru o companie aeriană care se mândrește cu operațiuni non-stop și cu rezistența sa.

Deși compania aeriană a început unele operațiuni limitate de evacuare a persoanelor din Dubai, zborurile comerciale regulate sunt anulate.

Etihad

și-a prelungit suspendarea activității până joi.

Grupul Lufthansa

Toate companiile aeriene au suspendat zborurile către Tel Aviv, Beirut, Amman (Iordania), Erbil (Irak), Dammam (Arabia Saudită) și Teheran până pe 8 martie.

De asemenea, grupul nu va folosi spațiul aerian de deasupra Israelului, Libanului, Iordaniei, Irakului, Qatarului, Kuweitului, Bahrainului, Dammamului și Iranului până pe 8 martie.

Oman Air

și-a extins anulările către mai multe destinații din regiune, inclusiv Dammam, Arabia Saudită, unde o instalație a companiei saudite Aramco a fost vizată de Iran marți.

Qatar Airways

Toate operațiunile rămân oprite până la o nouă notificare.

Rusia

Pe de altă parte, 24 de zboruri din Emiratele Arabe Unite și Oman către Rusia sunt programate pentru marți de companii aeriene rusești și străine, a declarat Ministerul Transporturilor din țară. Acestea vor transporta aproximativ 4.500 de pasageri către Moscova, Kazan, Mineralnye Vody, Ekaterinburg și Novosibirsk.

Virgin Atlantic