Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 5. Senatul SUA nu reușește să-l oprească pe Trump din atacurile asupra Iranului / Explozie raportată lângă un petrolier în largul coastei Kuweitului

Explozie raportată lângă un petrolier în largul coastei Kuweitului, echipajul este în siguranță, declară UKMTO
Operațiunile Comerciale Maritime din Regatul Unit declară că au primit un raport despre un incident la 30 de mile marine sud-est de Mubarak Al Kabeer din Kuweit.
Căpitanul unui petrolier aflat la ancoră a raportat că a auzit și a văzut o explozie puternică în babord înainte de a observa o ambarcațiune mică care părăsea zona, a precizat acesta.
În apă s-a văzut petrol provenit dintr-un tanc de marfă, putând cauza un impact asupra mediului, iar nava luase apă. Tot echipajul era în siguranță, a adăugat UKMTO.
Prețul petrolului crește cu aproape 2% în primele tranzacții comerciale asiatice
Prețul petrolului a crescut cu aproape 2% în primele tranzacții comerciale asiatice de joi, pe fondul îngrijorărilor persistente cu privire la aprovizionare din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
În jurul orei 23:10 GMT, West Texas Intermediate, după ce a închis miercuri cu puține schimbări la 74,66 dolari pe baril, a crescut cu 1,86%, ajungând la 76,05 dolari pe baril.
Țițeiul Brent North Sea, care a închis ziua precedentă la 81,40 dolari pe baril, nu era tranzacționat, relatează Agence France-Presse.
Războiul SUA și Israelului împotriva Iranului a închis efectiv transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz. O cincime din țițeiul maritim mondial circulă prin această cale navigabilă, precum și volume considerabile de gaze naturale lichefiate.
Israelul atacă ținte Hezbollah în Beirut
Armata israeliană declară joi că a început să atace infrastructura Hezbollah din Beirut, fără a oferi detalii. O explozie puternică s-a auzit în capitala libaneză peste noapte, cu doar câteva momente înainte ca Israelul să facă anunțul, relatează CNN.
Iranul vizează un centru de date Amazon din Bahrain cu un atac cu drone
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a lansat un atac cu drone asupra unui centru de date Amazon din Bahrain, a relatat miercuri agenția de știri Fars, afiliată statului iraniană.
Atacul a fost efectuat pentru a identifica modul în care astfel de centre sprijină activitățile militare și de informații ale adversarilor Teheranului, a declarat Fars.
Amazon Web Services, divizia de cloud computing a companiei, a declarat luni că o dronă a lovit lângă una dintre instalațiile sale din Bahrain, provocând „impacturi fizice asupra infrastructurii noastre”.
Dronele iraniene au vizat, de asemenea, două instalații Amazon din Emiratele Arabe Unite.
„Aceste atacuri au provocat daune structurale, au perturbat furnizarea de energie electrică către infrastructura noastră și, în unele cazuri, au necesitat activități de stingere a incendiilor care au dus la daune suplimentare provocate de apă”, a declarat AWS.
Fars a raportat că atacurile fac parte din operațiunile recente ale IRGC împotriva centrelor de date Amazon din Dubai și a altor centre strategice din regiune.
Noua Zeelandă trimite avioane militare în Orientul Mijlociu pentru evacuări
Noua Zeelandă a comandat două avioane militare către Orientul Mijlociu în pregătirea evacuării cetățenilor săi din regiune, relatează The Guardian.
Ministrul de externe Winston Peters a îndemnat neozeelandezii să se „adăpostească” și să părăsească regiunea dacă este sigur să facă acest lucru.
El a declarat joi că Wellington va desfășura „personal consular și două avioane ale forțelor de apărare în regiune, astfel încât acestea să fie pregătite atunci când condițiile permit, să asiste la orice operațiuni de evacuare civilă”.
Vorbind în timpul unui turneu în America de Sud, Peters a adăugat:
„Nu putem fi siguri când și cum ar putea fi posibile operațiuni de evacuare civilă, dar vrem să fim pregătiți dacă și când condițiile de la sol le vor face posibile.”
Raportul Agence France-Presse l-a citat și pe Peters spunând că avioanele C-130 Hercules vor transporta oameni în afara pericolului către o țară sigură, unde ar putea folosi un transportator comercial pentru a ajunge acasă.
El a spus că peste 3.000 de neozeelandezi sunt înregistrați ca locuind în Orientul Mijlociu, 23 în Iran și 62 în Israel.
El a spus că Noua Zeelandă ar putea evacua și alte naționalități.
Dacă au vreun motiv vag să fie în avionul nostru, îi vom prinde.
Țările s-au grăbit să-și evacueze cetățenii din Orientul Mijlociu săptămâna aceasta, după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și au declanșat un război regional.
Australia vecină a declarat că are 115.000 de cetățeni în regiune.
Libanul anunță că atacurile israeliene asupra Beirutului ucid trei persoane
Trei persoane sunt moarte și alte șase au fost rănite la Beirut miercuri seară, potrivit ministerului sănătății din Liban, relatează Reuters.
Israelul a declarat că a finalizat un nou val de atacuri aeriene asupra Libanului, fără a oferi locația exactă a acestora.
Atacurile vin în urma unui avertisment de evacuare din partea Israelului de miercuri, prin care locuitorii din sudul Libanului sunt rugați să plece imediat și să se deplaseze la nord de râul Litani.
Aproape 60.000 de persoane au fugit, a declarat ONU, adăugându-se la zecile de mii de persoane care au fost deja strămutate de războiul din 2024 dintre Hezbollah și Israel.
„Am crezut că am reușit să stăm în afara acestui joc, dar ne-au târât în joc… Cine ne va salva acum dacă va exista o invazie?”, a spus Mohammed Dib, rezident al Beirutului.
Deși Israelul i-a avertizat deja pe locuitori să părăsească zeci de sate din sud, ordinul de miercuri a fost cel mai larg de până acum.
Armata libaneză a declarat că a redistribuit trupe din unele poziții de frontieră, în contextul incursiunilor israeliene în sudul Libanului.
A declarat că a arestat 26 de cetățeni libanezi în diferite locuri care purtau arme fără permis, dar nu a precizat dacă aceștia erau membri ai Hezbollah. Cabinetul libanez a votat luni pentru interzicerea activităților militare ale Hezbollah.
NATO ia în calcul apărarea colectivă împotriva Iranului, spune secretarul general Rutte
NATO s-a pregătit pentru o posibilă invocare a articolului privind apărarea colectivă împotriva Iranului, a declarat Secretarul General Rutte într-un interviu pentru canalul de televiziune Newsmax.
Departamentul de Stat al SUA îndeamnă cetățenii americani aflați în prezent în Irak să părăsească țara cât mai curând posibil.
Contul oficialului pentru afaceri consulare al departamentului, X, a scris miercuri că „cetățenii americani aflați în Irak sunt încurajați insistent să plece imediat ce pot face acest lucru în siguranță și să se adăpostească la locul lor până când condițiile de plecare devin sigure. Să aibă o rezervă de alimente, apă, medicamente și alte articole esențiale.”
Iranul va viza situl nuclear israelian dacă Israelul și SUA doresc o schimbare de regim, declară un oficial militar
Iranul va viza situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul și SUA doresc o schimbare de regim, a relatat agenția de știri semi-oficială iraniană ISNA, citând declarațiile unui oficial militar iranian, scrie Reuters.
Milițiile kurdo-iraniene au lansat o ofensivă terestră în nord-vestul Iranului
Postul de televiziune israelian i24News a declarat că un oficial american a confirmat ofensiva din Iran. Un corespondent al postului Axios a relatat, de asemenea, confirmarea de la un oficial american de rang înalt, iar un corespondent al Fox News a scris la postul X că „mii” de kurzi irakieni au lansat o ofensivă terestră în Iran, potrivit unei surse oficiale americane.
ACUM. Majoritatea Senatului SUA blochează efortul de a-l forța pe Trump să înceteze atacurile
Majoritatea senatorilor americani au votat miercuri noapte împotriva unei rezoluții bipartizane privind puterile de război care urmărește să oprească campania militară împotriva Iranului.
Măsura, susținută de democrați și o mână de republicani, ar necesita autorizarea Congresului pentru ostilitățile împotriva Iranului, susținătorii argumentând că reafirmă autoritatea constituțională a Congresului de a declara război.
Voturile din camera formată din 100 de membri au fost de 52-47 pentru a nu promova rezoluția privind puterile de război.
Trump poate continua deocamdată campania militară împotriva Iranului, iar Congresul nu i-a limitat autoritatea de a efectua atacurile.
Rubio discută cu ministrul de Externe al Turciei despre Iran și promite sprijin total pentru Ankara
Departamentul de Stat a declarat că secretarul de stat american, Marco Rubio, a discutat miercuri cu Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei, despre evoluțiile recente din Iran și din întreg Orientul Mijlociu.
„Secretarul i-a spus ministrului de externe că atacurile asupra teritoriului suveran al Turciei sunt inacceptabile și a promis sprijin deplin din partea Statelor Unite”, se arată în comunicatul de presă. „Ambii lideri au reiterat menținerea solidității relației bilaterale.”
Toate zborurile programate Emirates către și dinspre Dubai rămân suspendate până pe 7 martie, a declarat compania aeriană
Compania aeriană Emirates a declarat că toate zborurile programate Emirates către și dinspre Dubai rămân suspendate până pe 7 martie, ora 23:59, ora Emiratelor Arabe Unite, din cauza închiderii spațiului aerian din regiune, relatează The Guardian.
„Emirates continuă să opereze cu un program limitat de zboruri”, au spus ei. „Acordăm prioritate clienților cu rezervări anterioare pentru aceste zboruri limitate. Clienții care tranzitează Dubaiul vor fi acceptați pentru călătorie numai dacă zborul lor de legătură este operațional.”
Autoritățile din Bahrain au arestat mai multe persoane pentru postarea de videoclipuri cu atacurile Iranului și „exprimarea simpatiei” cu acestea
Autoritățile din Bahrain au arestat încă patru persoane pentru postarea de filmări legate de atacurile Iranului, inclusiv conținut care „exprimă simpatie” cu acestea, a declarat miercuri Ministerul de Interne al țării.
„Ministerul a explicat că postarea unui astfel de conținut contribuie la inducerea în eroare a opiniei publice și la răspândirea fricii în rândul cetățenilor și rezidenților, ceea ce ar putea dăuna securității și ordinii publice”, a precizat acesta.
Arestările marchează cea mai recentă represiune împotriva publicării de conținut pe care Bahrainul îl consideră simpatizant față de agresiunea iraniană, un act pe care l-a descris drept „o trădare a națiunii”.
Bahrainul este condus de un guvern musulman sunnit, dar are o populație majoritar șiită care și-a exprimat adesea sprijinul pentru Iran, o țară dominată de șiiți.
Trump despre atacurile americane din Iran: „Pe o scară de la 10 la 15, le dau nota 15”
Vorbind la o conferință de presă la Casa Albă, președintele american Donald Trump a declarat: „Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului”, adăugând: „Cineva m-a întrebat pe o scară de la 10 ce nota aș da, am spus cam 15”.
„Vom continua să ne descurcăm bine, avem de departe cea mai puternică armată din lume.” El a spus că Iranul a reprezentat „o amenințare enormă pentru noi timp de mulți ani”.
Trump a spus că Statele Unite au „un sprijin imens și dacă nu am fi făcut-o noi mai întâi, ar fi făcut-o și cu Israelul și ne-ar fi dat o șansă, dacă ar fi fost posibil”.
Netanyahu a suspectat Casa Albă că poartă negocieri separate cu Teheranul
Canalul 12 al televiziunii israeliene menționează că premierul Benjamin Netanyahu s-a adresat Casei Albe pentru a primi explicații cu privire la contactele dintre partea iraniană și persoane din administrația Trump privind încetarea focului.
Reuters: Trump l-a sunat pe Macron în privința operațiunii militare a SUA împotriva Iranului
Agenția Reuters relatează că președintele american Donald Trump l-a sunat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, pentru a-l informa despre situația operațiunii militare a SUA împotriva Iranului.
Cei doi au discutat la telefon despre problema Libanului.
VIDEO. Bombardamente puternice în Teheran
Anunțul Casei Albe despre o eventuală operațiune terestră a armatei SUA în Iran
Casa Albă a făcut miercuri un anunț de ultim moment privitor la o eventuală operațiune terestră a armatei SUA în Iran.
Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit CNN. Ea a spus că prezența trupelor americane pe teren în Iran nu face parte din plan „în acest moment”.
„Nu fac parte din planul pentru această operațiune în acest moment, dar cu siguranță nu voi elimina niciodată opțiunile militare în numele președintelui Statelor Unite sau al comandantului suprem și, în mod înțelept, el nu face același lucru pentru sine”, a declarat Karoline Leavitt.
Forțele kurde din Irak au lansat o ofensivă terestră în Iran
Mii de luptători kurzi au intrat pe teritoriul iranian și au ocupat poziții de luptă luni, 2 martie, anunță i24NEWS.
Casa Albă anunță Spania a fost de acord să coopereze cu SUA, după criticile lui Trump la adresa lui Sanchez. Guvernul spaniol neagă
Casa Albă anunță că după criticile de ieri ale lui Donald Trump la adresa premierului Pedro Sanchez, Spania a fost de acord să coopereze cu SUA: „Cred că au auzit mesajul lui Trump de ieri, tare și clar. Au fost de acord să coopereze cu armata americană. Armata americană își coordonează activitatea cu omologii săi din Spania”, a afirmat Karoline Leavitt.
Pe de altă parte, Spania neagă acest lucru. Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, José Manuel Albares, a negat „categoric” că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA, așa cum a afirmat Leavitt.
„Neg categoric acest lucru. Poziția Guvernului Spaniei cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, bombardamentele din Iran și utilizarea bazelor noastre nu s-a schimbat deloc”, a declarat Albares într-un interviu acordat postului Ser, potrivit EFE și El Pais.
Secretarul general al Hezbollah: Răbdarea noastră are limite, iar agresiunea și escaladarea israeliană au devenit excesive
Secretarul general al Hezbollah a făcut o serie de declarații miercuri.
„Răbdarea noastră are limite, iar agresiunea și escaladarea israeliană au devenit excesive. Am spus în repetate rânduri că Israelul își dorește expansiunea, iar Netanyahu a declarat că își dorește un „Israel mai mare”. Israelul reprezintă o amenințare existențială pentru noi, pentru poporul nostru, pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Problema nu sunt armele Hezbollah, ci ocupația și încălcarea continuă a suveranității”, a spus acesta.
Președintele iranian Masoud Pezeshkian reacționează la tensiunile SUA-Spania
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a reacționat la tensiunile SUA-Spania, după ce marți, președintele american Donald Trump a anunțat că va înrerupe relațiile comerciale cu Spania întrucât țara nu a permis accesul SUA în bazele militare.
„Conduita responsabilă a Spaniei în opoziția cu încălcările flagrante ale drepturilor omului și agresiunea militară a coaliției sionist-americane împotriva unor țări, inclusiv Iranul, arată că etica și conștiințele trezite încă există în Occident. Îi felicit pe oficialii spanioli pentru pozițiile lor”, se arată în mesajul postat de Pezeshkian pe X.
VIDEO. Cum s-a golit strâmtoarea Ormuz în câteva zile
Iranul a amenințat că va viza ambasadele israeliene din întreaga lume dacă Israelul îi atacă misiunea din Liban
„Dacă Israelul comite o astfel de crimă, ne va obliga să facem din toate ambasadele israeliene din întreaga lume ținta noastră legitimă”, a declarat Abolfazl Shekarchi, purtător de cuvânt al forțelor armate ale regimului islamic.
Marți, Avichay Adraee, un purtător de cuvânt al IDF, i-a avertizat pe reprezentanții regimului iranian care se află încă în Liban să plece imediat înainte de a fi vizați, acordându-le 24 de ore pentru a pleca.
Senatul va vota în această noapte pentru a-l obliga pe Trump să înceteze atacurile asupra Iranului
Senatul urmează să ia un vot inițial miercuri, în jurul orei 16:00, ora estică/ SUA, privind blocarea președintelui Donald Trump de a ordona noi atacuri asupra Iranului, oferind primul test al sprijinului Congresului pentru o campanie lansată de Trump fără consimțământul său.
SUA consumă rapid arme de precizie și interceptoare antirachetă la doar câteva zile de la începutul campaniei din Iran
Oficialii avertizează că stocurile sunt utilizate atât de repede încât armata ar putea fi „la câteva zile distanță” de a stabili prioritățile amenințărilor viitoare pe care să le intercepteze, notează The Washington Post.
Senatorul Mark Warner a declarat că „munițiile noastre sunt insuficiente”.
Potrivit CNN, oficialii americani au declarat Congresului că dronele Shahed ale Iranului reprezintă o provocare majoră și că apărarea aeriană „nu va putea să le intercepteze pe toate”.
De asemenea, parlamentarii au avertizat că conflictul ar putea deveni o „problemă de matematică”, deoarece stocurile de interceptori se epuizează.
Senatorul Mark Kelly a declarat că „nu avem o ofertă nelimitată”, în timp ce oficialii au recunoscut că dronele „reprezintă o problemă mai mare decât se anticipase”.