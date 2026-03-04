Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 5. Senatul SUA nu reușește să-l oprească pe Trump din atacurile asupra Iranului / Explozie raportată lângă un petrolier în largul coastei Kuweitului

Explozie raportată lângă un petrolier în largul coastei Kuweitului, echipajul este în siguranță, declară UKMTO

Operațiunile Comerciale Maritime din Regatul Unit declară că au primit un raport despre un incident la 30 de mile marine sud-est de Mubarak Al Kabeer din Kuweit.

Căpitanul unui petrolier aflat la ancoră a raportat că a auzit și a văzut o explozie puternică în babord înainte de a observa o ambarcațiune mică care părăsea zona, a precizat acesta.

În apă s-a văzut petrol provenit dintr-un tanc de marfă, putând cauza un impact asupra mediului, iar nava luase apă. Tot echipajul era în siguranță, a adăugat UKMTO.

Prețul petrolului crește cu aproape 2% în primele tranzacții comerciale asiatice

Prețul petrolului a crescut cu aproape 2% în primele tranzacții comerciale asiatice de joi, pe fondul îngrijorărilor persistente cu privire la aprovizionare din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

În jurul orei 23:10 GMT, West Texas Intermediate, după ce a închis miercuri cu puține schimbări la 74,66 dolari pe baril, a crescut cu 1,86%, ajungând la 76,05 dolari pe baril.

Țițeiul Brent North Sea, care a închis ziua precedentă la 81,40 dolari pe baril, nu era tranzacționat, relatează Agence France-Presse.

Războiul SUA și Israelului împotriva Iranului a închis efectiv transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz. O cincime din țițeiul maritim mondial circulă prin această cale navigabilă, precum și volume considerabile de gaze naturale lichefiate.

Israelul atacă ținte Hezbollah în Beirut

Armata israeliană declară joi că a început să atace infrastructura Hezbollah din Beirut, fără a oferi detalii. O explozie puternică s-a auzit în capitala libaneză peste noapte, cu doar câteva momente înainte ca Israelul să facă anunțul, relatează CNN.

Iranul vizează un centru de date Amazon din Bahrain cu un atac cu drone

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a lansat un atac cu drone asupra unui centru de date Amazon din Bahrain, a relatat miercuri agenția de știri Fars, afiliată statului iraniană.

Atacul a fost efectuat pentru a identifica modul în care astfel de centre sprijină activitățile militare și de informații ale adversarilor Teheranului, a declarat Fars.

Amazon Web Services, divizia de cloud computing a companiei, a declarat luni că o dronă a lovit lângă una dintre instalațiile sale din Bahrain, provocând „impacturi fizice asupra infrastructurii noastre”.

Dronele iraniene au vizat, de asemenea, două instalații Amazon din Emiratele Arabe Unite.

„Aceste atacuri au provocat daune structurale, au perturbat furnizarea de energie electrică către infrastructura noastră și, în unele cazuri, au necesitat activități de stingere a incendiilor care au dus la daune suplimentare provocate de apă”, a declarat AWS.

Fars a raportat că atacurile fac parte din operațiunile recente ale IRGC împotriva centrelor de date Amazon din Dubai și a altor centre strategice din regiune.

Noua Zeelandă trimite avioane militare în Orientul Mijlociu pentru evacuări

Noua Zeelandă a comandat două avioane militare către Orientul Mijlociu în pregătirea evacuării cetățenilor săi din regiune, relatează The Guardian.

Ministrul de externe Winston Peters a îndemnat neozeelandezii să se „adăpostească” și să părăsească regiunea dacă este sigur să facă acest lucru.

El a declarat joi că Wellington va desfășura „personal consular și două avioane ale forțelor de apărare în regiune, astfel încât acestea să fie pregătite atunci când condițiile permit, să asiste la orice operațiuni de evacuare civilă”.

Vorbind în timpul unui turneu în America de Sud, Peters a adăugat:

„Nu putem fi siguri când și cum ar putea fi posibile operațiuni de evacuare civilă, dar vrem să fim pregătiți dacă și când condițiile de la sol le vor face posibile.”

Raportul Agence France-Presse l-a citat și pe Peters spunând că avioanele C-130 Hercules vor transporta oameni în afara pericolului către o țară sigură, unde ar putea folosi un transportator comercial pentru a ajunge acasă.

El a spus că peste 3.000 de neozeelandezi sunt înregistrați ca locuind în Orientul Mijlociu, 23 în Iran și 62 în Israel.

El a spus că Noua Zeelandă ar putea evacua și alte naționalități.

Dacă au vreun motiv vag să fie în avionul nostru, îi vom prinde.

Țările s-au grăbit să-și evacueze cetățenii din Orientul Mijlociu săptămâna aceasta, după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și au declanșat un război regional.

Australia vecină a declarat că are 115.000 de cetățeni în regiune.

Libanul anunță că atacurile israeliene asupra Beirutului ucid trei persoane

Trei persoane sunt moarte și alte șase au fost rănite la Beirut miercuri seară, potrivit ministerului sănătății din Liban, relatează Reuters.

Israelul a declarat că a finalizat un nou val de atacuri aeriene asupra Libanului, fără a oferi locația exactă a acestora.

Atacurile vin în urma unui avertisment de evacuare din partea Israelului de miercuri, prin care locuitorii din sudul Libanului sunt rugați să plece imediat și să se deplaseze la nord de râul Litani.

Aproape 60.000 de persoane au fugit, a declarat ONU, adăugându-se la zecile de mii de persoane care au fost deja strămutate de războiul din 2024 dintre Hezbollah și Israel.

„Am crezut că am reușit să stăm în afara acestui joc, dar ne-au târât în ​​joc… Cine ne va salva acum dacă va exista o invazie?”, a spus Mohammed Dib, rezident al Beirutului.

Deși Israelul i-a avertizat deja pe locuitori să părăsească zeci de sate din sud, ordinul de miercuri a fost cel mai larg de până acum.

Armata libaneză a declarat că a redistribuit trupe din unele poziții de frontieră, în contextul incursiunilor israeliene în sudul Libanului.

A declarat că a arestat 26 de cetățeni libanezi în diferite locuri care purtau arme fără permis, dar nu a precizat dacă aceștia erau membri ai Hezbollah. Cabinetul libanez a votat luni pentru interzicerea activităților militare ale Hezbollah.

NATO ia în calcul apărarea colectivă împotriva Iranului, spune secretarul general Rutte

NATO s-a pregătit pentru o posibilă invocare a articolului privind apărarea colectivă împotriva Iranului, a declarat Secretarul General Rutte într-un interviu pentru canalul de televiziune Newsmax.