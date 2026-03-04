Prima pagină » Știri externe » Atac terestru în Iran. Mii de luptători au trecut frontiera iraniană încercând să răstoarne regimul de la Teheran

Mii de luptători kurzi au lansat o ofensivă terestră în Iran împotriva regimului de la Teheran. Ei au trecut frontiera, venind din Irak, și au ocupat mai multe poziții într-o zonă montană. Mai multe informații neconfirmate arată că americanii ar putea ajuta diferite grupări dispuse să lupte cu iranienii.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
04 mart. 2026, 22:31, Politic

Un oficial al Coaliției Forțelor Politice din Kurdistanul Iranian (CPFIK) susține că grupurile armate kurde cu sediul în Irak au început o ofensivă militară împotriva forțelor regimului iranian. Informația este prezentată în exclusivitate de i24NEWS.

Potrivit oficialului, luptătorii kurzi afiliați Partidului Viața Liberă din Kurdistan (PJAK) au început să ocupe poziții de luptă în interiorul teritoriului iranian încă de luni.

„Mișcările militare terestre ale forțelor kurde împotriva Iranului au început de la miezul nopții de 2 martie”, a declarat oficialul pentru i24NEWS.

El a mai spus că forțele iraniene au evacuat orașul de frontieră Mariwan pe 3 martie și au început să stabilească poziții defensive în jurul zonei. Luptătorii PJAK au ajuns în jurul munților din vestul Iranului, a mai transmis oficialul.

Mai multe informații neconfirmate arată că Washingtonul ia în considerare un parteneriat cu grupurile kurde. Planul ar putea fi de a provoca o revoltă de proporții în interiorul Iranului.

Casa Albă nu a confirmat planul de a înarma grupuri kurde și nici ofensiva lansată lansată luni de kurzi.

