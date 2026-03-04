Prima pagină » Știri externe » Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile

Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că operațiunea din Iran era inițial planificată pentru mijlocul anului acestui an, însă această a fost devansată. Oficialul israelian a dezvăluit și care e motivul.
Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile
Fum în urma unui atac asupra capitalei Iranului, Teheran. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
04 mart. 2026, 18:58, Știri externe

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dezvăluit, în timpul unei vizite la Direcția de Informații a Armatei Israeliene, că operațiunea împotriva Iranului era planificată inițial pentru mijlocul anului 2026, însă aceasta a fost devansată, printre altele, din cauza evoluției situației, relatează The Times of Israel.

„Operațiunea era inițial planificată pentru mijlocul anului”, a declarat ministrul israelian ofițerilor de informații.

„Ceea ce s-a întâmplat în interiorul Iranului, poziția președintelui SUA și toate posibilitățile de a crea o operațiune comună, au apărut nevoia de a accelera totul până în februarie”, a spus el, potrivit The New York Times.

Pe de altă parte, șeful Direcției de Informații, generalul-maior Shlomi Binder, a afirmat, conform The Times of Israel, că serviciul de informații al IDF lucrează „24/7” pentru a transmite avertismente și informații operaționale pe mai multe fronturi.

Sâmbătă, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în urma unor atacuri comune SUA-Israel.

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat, miercuri, în ziua a cincea, cu atacuri aeriene și cu drone desfășurate de SUA, Israel și Iran, în timp ce Arabia Saudită doboară drone intruse. Israelul a emis avertismente pentru evacuarea civililor din zonele de conflict, iar Pentagonul și administrația Trump lucrează la reaprovizionarea stocurilor de arme. Cele mai noi informații privind desfășurarea conflictului din Orientul Mijlociu pot fi citite AICI.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
Gandul
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
Libertatea
Ți-a ieșit supa prea lichidă? Trucurile bucătarilor pentru a remedia imediat acest lucru. Ce să adaugi în ea
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor