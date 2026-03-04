Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dezvăluit, în timpul unei vizite la Direcția de Informații a Armatei Israeliene, că operațiunea împotriva Iranului era planificată inițial pentru mijlocul anului 2026, însă aceasta a fost devansată, printre altele, din cauza evoluției situației, relatează The Times of Israel.

„Operațiunea era inițial planificată pentru mijlocul anului”, a declarat ministrul israelian ofițerilor de informații.

„Ceea ce s-a întâmplat în interiorul Iranului, poziția președintelui SUA și toate posibilitățile de a crea o operațiune comună, au apărut nevoia de a accelera totul până în februarie”, a spus el, potrivit The New York Times.

Pe de altă parte, șeful Direcției de Informații, generalul-maior Shlomi Binder, a afirmat, conform The Times of Israel, că serviciul de informații al IDF lucrează „24/7” pentru a transmite avertismente și informații operaționale pe mai multe fronturi.

Sâmbătă, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în urma unor atacuri comune SUA-Israel.

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat, miercuri, în ziua a cincea, cu atacuri aeriene și cu drone desfășurate de SUA, Israel și Iran, în timp ce Arabia Saudită doboară drone intruse. Israelul a emis avertismente pentru evacuarea civililor din zonele de conflict, iar Pentagonul și administrația Trump lucrează la reaprovizionarea stocurilor de arme. Cele mai noi informații privind desfășurarea conflictului din Orientul Mijlociu pot fi citite AICI.