Prima pagină » Știri externe » Mai aproape de un conflict global. Un submarin a scufundat o navă pentru prima dată după al Doilea Război Mondial

Un submarin a scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian. Oficialii americani au confirmat atacul și au spus că a fost prima operațiune de acest tip de la al Doilea Război Mondial.
Video cu momentul accidentului produs de Kader Keita. Vedeta Rapidului ar fi lovit o femeie de 68 de ani și ar fi părăsit locul faptei
Rubio: Am aflat că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul din Dubai
Defense Minister: Iran is „surgically” bypassing NATO countries. The conflict is a regional one
Este Salvador Caragea cel mai potrivit pentru funcția de la Sadu? Miruță: „Sub nicio formă”, dar are curaj
Ministrul Apărării: Iranul ocolește „chirurgical” statele NATO. Conflictul este unul regional
Petru Mazilu
04 mart. 2026, 18:35, Știri externe

Secretarul de război american, Pete Hegseth, a confirmat miercuri că armata SUA s-a aflat în spatele atacului asupra unei fregate iraniene, soldat cu cel puțin 80 de morți, în timp ce aceasta naviga în apropierea coastei din Sri Lanka.

El a spus că atacul a fost efectuat de un submarin al marinei americane marți seară. De asemenea, Hegseth a subliniat faptul că este prima operațiune de acest tip de la al Doilea Război Mondial încoace.

„Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale. A fost scufundată de o torpilă, prima scufundare a unei nave inamice de către o torpilă de la al Doilea Război Mondial încoace”, a declarat Pete Hegseth.

Departamentul Apărării al SUA a publicat imagini cu momentul în care o torpilă a lovit nava de război iraniană. Vice-ministrul de externe din Sri Lanka a confirmat informația. El a mai spus că nava se întorcea în Iran dintr-un port din estul Indiei.

