Mai aproape de un conflict global. Un submarin a scufundat o navă pentru prima dată după al Doilea Război Mondial

Secretarul de război american, Pete Hegseth, a confirmat miercuri că armata SUA s-a aflat în spatele atacului asupra unei fregate iraniene, soldat cu cel puțin 80 de morți, în timp ce aceasta naviga în apropierea coastei din Sri Lanka.

El a spus că atacul a fost efectuat de un submarin al marinei americane marți seară. De asemenea, Hegseth a subliniat faptul că este prima operațiune de acest tip de la al Doilea Război Mondial încoace.

„Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale. A fost scufundată de o torpilă, prima scufundare a unei nave inamice de către o torpilă de la al Doilea Război Mondial încoace”, a declarat Pete Hegseth.

Departamentul Apărării al SUA a publicat imagini cu momentul în care o torpilă a lovit nava de război iraniană. Vice-ministrul de externe din Sri Lanka a confirmat informația. El a mai spus că nava se întorcea în Iran dintr-un port din estul Indiei.